FC Bayern: Thomas Müller kritisiert nach Pokalblamage Mitspieler - "Müssen anderes Gesicht zeigen und Fans Respekt entgegenbringen"

Thomas Müller hat nach dem ebenso brutalen wie blamablen Last-Minute-K.o. in der zweiten Runde des DFB-Pokals des FC Bayern München beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken Teile der eigenen Mannschaft kritisiert.

"Das andere Thema hier ist - das werden wir auch noch mal intern besprechen - warum unsere Fans zurecht sauer sind", sagte Thomas Müller, der den FC Bayern in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hatte, in der ARD. "Unabhängig vom Spiel müssen wir da ein anderes Gesicht zeigen und unseren Fans den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die auswärts den Block vollmachen."

Bei Sky ergänzte er noch: "Da geht's nicht mal unbedingt ums Spiel oder das Ergebnis. Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei oder vier Spieler von sich aus verstehen, den Support auch zu respektieren. Die sind ich weiß nicht wie viele Hunderte Kilometer unter der Woche hierhergekommen." Man müsse den Fans da etwas zurückgeben. "Das geht so natürlich nicht", schloss Müller.

Was er (SPOX-Note 4,5) meinte? Einige Spieler des FC Bayern waren unmittelbar nach dem Spiel vom Platz gegangen, ohne den Saarbrücker Spielern zum Sieg zu gratulieren oder sich den Bayernfans zu stellen. Einige Fans verließen daraufhin den Block und verlangten an der Bande das Gespräch mit den noch auf dem Rasen verbliebenen Bayernspielern.

Eine kleine Gruppe um Müller, Mathys Tel und Joshua Kimmich ging daraufhin tatsächlich zu den aufgebrachten Anhängern. Die Situation beruhigte sich schnell wieder. Doch der Haussegen in der Bayernkabine dürfte umso schiefer hängen.