DFB-Pokal heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Runde im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal findet am Dienstag und Mittwoch die 2. Runde statt. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zu den Spielen sowie zu deren Übertragung im TV und Livestream.

DFB-Pokal heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Runde im TV und Livestream

Wer auf kein Spiel der 2. Runde im DFB-Pokal verzichten will, der kommt am Pay-TV-Sender Sky nicht vorbei. Das Unternehmen ist in Besitz der exklusiven Übertragungsrechte aller 16 Pokalduelle am Dienstag und Mittwoch. Dank einer Sublizenz-Vereinbarung werden die öffentlich-rechtliche Sender ARD und ZDF jeweils eine Partie pro Tag im Free-TV und kostenlosen Livestream zeigen.

Wer nun alle 16 Spiele im linearen Fernsehen verfolgen will, benötigt das Sport Paket von Sky. Hier enthalten sind die Zugriffsrechte auf die Einzel- und Konferenzübertragung des DFB-Pokals. Außerdem inbegriffen ist der Sky Q-Receiver, der die Inhalte auf Euer TV-Gerät bringt.

Gleiches Spiel gilt auch für die Ausstrahlung via Stream. Alle Begegnungen sind bei den Sky-eigenen Streamingplattformen SkyGo und Wow (ehemals SkyTicket) zu sehen. Für den Zugriff wird allerdings ein Abonnement benötigt.

DFB-Pokal, 2. Runde: Welche Spiele laufen im Pay-TV?

Datum Heim Auswärts Anpfiff Übertragung Di., 31.10. VfB Stuttgart Union Berlin 18 Uhr Sky Di., 31.10. FC St. Pauli Schalke 04 18 Uhr Sky Di., 31.10. VfL Wolfsburg RB Leipzig 18 Uhr Sky Di., 31.10. FC Homburg SpVgg Greuther Fürth 18 Uhr Sky Di., 31.10. Arminia Bielefeld Hamburger SV 20.45 Uhr Sky Di., 31.10. Borussia Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 20.45 Uhr Sky Di., 31.10. SpVgg Unterhaching Fortuna Düsseldorf 20.45 Uhr Sky Mi., 01.11. Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 18 Uhr Sky Mi., 01.11. SC Freiburg SC Paderborn 18 Uhr Sky Mi., 01.11. Holstein Kiel 1. FC Magdeburg 18 Uhr Sky Mi., 01.11. SV Sandhausen Bayer Leverkusen 18 Uhr Sky Mi., 01.11. Hertha BSC FSV Mainz 05 20.45 Uhr Sky Mi., 01.11. 1. FC Nürnberg Hansa Rostock 20.45 Uhr Sky Mi., 01.11. Viktoria Köln Eintracht Frankfurt 20.45 Uhr Sky

DFB-Pokal, 2. Runde: Welche Spiele laufen im Free-TV?

Im Free-TV werden dennoch zwei Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals übertragen:

Datum Heim Auswärts Anpfiff Übertragung Di., 31.10. 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 20.45 Uhr ZDF Mi., 01.11. 1. FC Saarbrücken FC Bayern München 20.45 Uhr ARD

DFB-Pokal heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Runde im Liveticker

Eine weitere Option, die Spiele live zu verfolgen, ist im hauseigenen Liveticker von SPOX. Hier versorgen wir Euch stets mit allen relevanten Entwicklungen der Pokalspiele.