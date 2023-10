In dieser Woche geht die 2. Runde des DFB-Pokals über die Bühne. Welche Spiele live im Free-TV übertragen werden, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Am kommenden Dienstag und Mittwoch, den 31.10 und 01.11., findet die 2. DFB-Pokalrunde statt. Jeweils acht Duelle sind an den beiden Tagen angesetzt.

In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es zu gleich vier Bundesligaduellen. Unter anderem empfängt der BVB die TSG Hoffenheim und Titelverteidiger RB Leipzig spielt gegen den VfL Wolfsburg.

Ein auf dem Papier einfaches Los hat dagegen der FC Bayern München erwischt. Das Team von Thomas Tuchen trifft am Mittwoch auf den 1. FC Saarbrücken. Zu einem Traditionsduell kommt es zudem am Dienstagabend, wenn der 1. FC Köln beim 1. FC Kaiserslautern gastiert.

Zwei Pokalpartien werden in dieser Woche live im Free-TV übertragen. Welche Spiele das sind, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

DFB-Pokal, 2. Runde: Welche Spiele werden im Free-TV übertragen? - Die Free-TV-Duelle im Überblick

Datum Heim Auswärts Anpfiff Di., 31.10. 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 20.45 Uhr Mi., 01.11. 1. FC Saarbrücken FC Bayern München 20.45 Uhr

DFB-Pokal, 2. Runde: Welche Spiele werden im Free-TV übertragen?

Zwei DFB-Pokalpartien werden in dieser Woche live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Am Dienstagabend ist das ZDF für die Übertragung der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel um 20.15 Uhr. Im Livestream könnt Ihr das Duell alternativ auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek verfolgen.

© getty Harry Kane ist mit den Bayern am Mittwoch in Saarbrücken zu Gast.

Die ARD überträgt am Mittwoch die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München. Im Ersten könnt Ihr das Pokalduell ab 20.15 Uhr im Free-TV verfolgen oder auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek im Livestream.

Die beiden Duelle am Dienstag und Mittwoch, sowie alle weiteren Pokalspiele in dieser Woche überträgt zudem Sky live und vollumfänglich. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen DFB-Pokalpartien.

DFB-Pokal, 2. Runde: Welche Spiele werden im Free-TV übertragen? - Die Liveticker von SPOX

Alle Pokalduelle könnt Ihr in dieser Woche zudem hier bei SPOX im Liveticker erleben. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele im Überblick