BVB vs. TSG Hoffenheim, DFB-Pokal: Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der BVB empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Heimspiel die TSG Hoffenheim. Hier bei SPOX verraten wir Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt.

Schafft es Borussia Dortmund in die dritte Pokalrunde? Hier sagen wir Euch, wo Ihr das Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim live sehen könnt.

BVB vs. TSG Hoffenheim heute live, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem BVB und der TSG 1899 Hoffenheim in der 2. DFB-Pokalrunde wird nicht im Free-TV übertragen.

Deshalb ist der Pay-TV-Anbieter Sky ab 20.15 Uhr für die Übertragung des Pokalspiels zuständig. Sky überträgt die Partie ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt schon um 17.30 Uhr. Ihr könnt das Spiel einzeln auf Sky Sport 3 sehen, oder als Teil der Konferenz auf Sky Sport 1.

Folgendes Team ist am Start:

Kommentator: Martin Groß

Sky zeigt das Duell zum einem live und vollumfänglich im TV oder im Livestream in der Sky-Go-App und auf WOW. Für WOW braucht Ihr kein langfristiges Abo.

Die Highlights werden am Abend auch in der ARD gezeigt, im Anschluss an das Spiel des FC Bayern München beim 1. FC Saarbrücken. Zudem gibt es sie auf DAZN zu sehen.

DFB-Pokal, 2. Runde: Welche Spiele laufen im Free-TV?

Im Free-TV werden insgesamt zwei Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals übertragen:

Datum Heim Auswärts Anpfiff Übertragung Di., 31.10. 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 20.45 Uhr ZDF Mi., 01.11. 1. FC Saarbrücken FC Bayern München 20.45 Uhr ARD

BVB vs. TSG Hoffenheim heute live, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde im Liveticker

SPOX verfolgt die Pokalbegegnung zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim für Euch natürlich im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine entscheidende Spielszene. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

BVB vs. TSG Hoffenheim heute live: Die Voraussichtlichen Aufstellungen

BVB: Meyer - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug

Meyer - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug Hoffenheim: Baumann - Vogt, Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Bischof, Prömel - Weghorst, Beier

BVB vs. TSG Hoffenheim heute live: Die Infos zur Partie

Begegnung: Borussia Dortmund vs. TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Dortmund vs. TSG 1899 Hoffenheim Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Dortmund) Datum: 01. November 2023

01. November 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

