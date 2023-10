Am heutigen Abend kommt es im Rahmen der 2. DFB-Pokalrunde zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem HSV. Doch wer zeigt / überträgt die Begegnung live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

In der 2. Runde des DFB-Pokals treffen am heutigen Dienstagabend Arminia Bielefeld und der HSV aufeinander. Die Begegnung startet um 20.45 Uhr. Als Austragungsort des Pokalduells dient die Schüco-Arena in Bielefeld.

Der HSV geht am Abend als Favorit in das Duell gegen Arminia Bielefeld. Die Hamburger sind seit vier Pflichtspielen ungeschlagen, in der 2. Liga liegt das Team von Tim Walter damit aktuell auf dem dritten Rang. In die 2. Pokalrunde zog der HSV mit Mühe ein. Gegen Rot-Weiß Essen gewann der HSV erst in der Verlängerung.

Arminia Bielefeld benötigte für den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals den Umweg über das Elfmeterschießen. Die Bielefelder rangen so den Erstligisten VfL Bochum nieder. Kegelt die Arminia heute ein weiteres höherklassiges Team aus dem Pokal?

Arminia Bielefeld vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Duell: Arminia Bielefeld vs. HSV

Arminia Bielefeld vs. HSV Datum: 31. Oktober

31. Oktober Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Schüco-Arena, Bielefeld

Schüco-Arena, Bielefeld Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

Arminia Bielefeld vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream?

Live und in voller Länge zeigt Sky heute die Pokalpartie zwischen Arminia Bielefeld und dem HSV im TV. Auf Sky Sport 3 (HD) und Sky Sport 7 (HD) seht Ihr die Partie ab 20.35 Uhr. Das Spiel kommentiert Martin Groß für Sky. In der Konferenz überträgt der Pay-TV-Sender die Begegnung zudem auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix.

Sky überträgt die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem HSV ebenso live und vollumfänglich im Livestream. Den kostenpflichtigen Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App. Auf OneFootball seht Ihr das Pokalduell zudem als Einzelstream, ganz ohne Abo.

Arminia Bielefeld vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Die Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem HSV verfolgt SPOX heute für Euch im Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

