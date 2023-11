In der 2. Runde des DFB-Pokals kriegt es der 1. FC Nürnberg heute mit Hansa Rostock zu tun. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Fußballfans dürfen sich am heutigen Mittwoch, den 1. November, auf insgesamt acht weitere Zweitrundenspiele des DFB-Pokals freuen. In einem davon treten die beiden Zweitligisten 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock gegeneinander an. Der Kampf um das Achtelfinalticket wird um 20.45 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg angepfiffen.

1. FC Nürnberg vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream?

Die, die auf der Suche nach einer Übertragung zum Pokalspiel sind, werden lediglich bei Sky fündig, da beim Pay-TV-Sender die Rechte für den zweitwichtigsten Wettbewerb im deutschen Fußball liegen. Das Einzelspiel mit Karsten Petrzika als Kommentator wird bei Sky Sport 5 (HD) und Sky Sport 9 (HD) gezeigt. Die Konferenz, die die drei Parallelspiele abdeckt, ist bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 (HD) zu sehen.

SkyGo-Abonnement und WOW - so heißen die beiden kostenpflichtigen Optionen, die darüber hinaus Zugang zum Livestream ermöglichen, wo ebenfalls das Einzelspiel und die Konferenz freigeschaltet werden.

Eine Free-TV-Übertragung wird dagegen nicht angeboten.

1. FC Nürnberg vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Möglichkeit, Nürnberg gegen Rostock live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Damit verpasst Ihr kein Tor, keinen Platzverweis, kein potenzielles Elfmeterschießen und keine Ein- und Auswechslungen.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock.

1. FC Nürnberg vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Nürnberg vs. Hansa Rostock

1. FC Nürnberg vs. Hansa Rostock Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 2. Runde

2. Runde Datum: 1. November 2023

1. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

Max-Morlock-Stadion (Nürnberg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

1. FC Nürnberg vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Mathenia - Gyamerah, Marquez, J. Horn, Handwerker - Flick - Castrop, Schleimer - Goller, Okunuki - Uzun

Mathenia - Gyamerah, Marquez, J. Horn, Handwerker - Flick - Castrop, Schleimer - Goller, Okunuki - Uzun Rostock: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Strauß, Dressel, Vasiliadis, K. Schumacher - Fröling - Perea, C. Kinsombi

