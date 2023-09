Der FC Bayern München bestreitet am Dienstag gegen Preußen Münster sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal. SPOX erklärt Euch, warum die Münchner erst jetzt an der Reihe sind.

Die 1. Runde des DFB-Pokals ist so gut wie durch, fast alle Teilnehmer haben ihren Auftakt absolviert - der FC Bayern München jedoch noch nicht. Der deutsche Rekordmeister ist nämlich erst am Dienstag, den 26. September, auswärts gegen den Drittligisten Preußen Münster im Einsatz. Die Partie im Preußenstadion (Münster) geht um 20.45 Uhr los.

Doch warum muss der FCB erst fast eineinhalb Monate später ran als der Rest? SPOX klärt auf.

FC Bayern München im DFB-Pokal: Warum spielt der FCB erst jetzt in der 1. Runde?

Der Grund für die Terminverschiebung ist der DFL-Supercup, für den die Bayern am 12. August gegen RB Leipzig im Einsatz waren. Das Spiel fiel auf ein Datum, an dem auch die 1. Runde des Pokals gespielt wurde, so blieb den Münchnern nicht genügend Zeit, um zwei so wichtige Partien innerhalb kürzester Zeit zu absolvieren. Aus demselben Grund bestreitet übrigens auch Titelverteidiger RB Leipzig erst am Mittwoch (27. September) gegen den SV Wehen Wiesbaden sein erstes Pokalspiel der Saison.

FC Bayern München im DFB-Pokal: Warum spielt der FCB erst jetzt in der 1. Runde? Übertragung im Free-TV und Livestream

Das Spiel Preußen Münster gegen den FC Bayern ist sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen. Um die Free-TV-Variante kümmert sich das ZDF, das nebenbei bei zdf.de auch einen kostenlosen Livestream anbietet.

Das kostenpflichtige Angebot kommt hingegen von Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt jedes einzelne Pokalspiel in dieser Saison live mit, so auch Preußen Münster vs. FC Bayern. Auf den Livestream von Sky könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW zugreifen.

FC Bayern München im DFB-Pokal: Warum spielt der FCB erst jetzt in der 1. Runde? Übertragung im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX das Duell in Münster live mit. So verpasst Ihr nichts vom Pokal-Spektakel.

Hier geht es zum Liveticker Preußen Münster vs. FC Bayern München.

FC Bayern München im DFB-Pokal: Warum spielt der FCB erst jetzt in der 1. Runde? Wichtigste Infos

Begegnung: Preußen Münster vs. FC Bayern München

Preußen Münster vs. FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Datum: 26. September 2023

26. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Preußenstadion, Münster

Preußenstadion, Münster TV: ZDF, Sky

Livestream: ZDF-Mediathek, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

