VfB Lübeck vs. TSG Hoffenheim heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des DFB-Pokals kriegt es die TSG Hoffenheim heute mit dem Drittligisten VfB Lübeck zu tun. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tag vier der ersten Runde des DFB-Pokals. Der Großteil wurde absolviert, sechs Partien müssen jedoch noch ausgetragen werden. Vier davon steigen am heutigen Montag, den 14. August, darunter kriegt es die TSG Hoffenheim mit dem Drittligisten VfB Lübeck zu tun. Die Partie im Stadion an der Lohmühle in Lübeck wird um 18 Uhr angepfiffen. Auf dem Spiel steht ein Zweitrundenticket.

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele der 1. Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Montag, 14.08.2023 18 Uhr FC 08 Homburg SV Darmstadt 98 Montag, 14.08.2023 18 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg Montag, 14.08.2023 18 Uhr VfB Lübeck TSG Hoffenheim Montag, 14.08.2023 20.45 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Köln

VfB Lübeck vs. TSG Hoffenheim heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream

Heute wird zwar eine der vier Pokalpartien live im Free-TV übertragen, dabei handelt es sich jedoch nicht um Lübeck gegen Hoffenheim. Wer trotzdem live mit dabei sein möchte, kommt nicht an Sky vorbei. Der Pay-TV-Sender ist es, der die Rechte am gesamten Wettbewerb besitzt und daher das Duell ab 17.30 Uhr bei Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport 5 (HD) überträgt. Die Rolle des Kommentatoren übernimmt für Euch Thomas Wagner.

Nachdem parallel zu Lübeck vs. Hoffenheim zwei weitere Spiele stattfinden, bietet der Pay-TV-Sender auch eine Konferenz an. Dafür müsst Ihr einen von folgenden Sendern anmachen: Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix oder Sky Sport Top Event.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - es besteht auch die Möglichkeit, den DFB-Pokal auch im Livestream zu verfolgen. Darum kümmert sich ebenfalls Sky (mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW nutzbar), aber auch OneFootball. Beide Optionen sind kostenpflichtig.

VfB Lübeck vs. TSG Hoffenheim heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

SPOX ist zudem mit einem Liveticker zur Stelle. Damit entgeht Euch keine wichtige Aktion, die sich auf dem Rasen abspielt. Zudem stellen auch wir eine Konferenz zur Verfügung.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen dem VfB Lübeck und der TSG Hoffenheim.

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Pokalkonferenz.

VfB Lübeck vs. TSG Hoffenheim heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Lübeck vs. TSG Hoffenheim

VfB Lübeck vs. TSG Hoffenheim Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: 1. Runde

1. Runde Datum: 14. August 2023

14. August 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Stadion an der Lohmühle, Lübeck

Stadion an der Lohmühle, Lübeck TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

