Rot-Weiss Essen vs. HSV heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des DFB-Pokals stehen sich heute Rot-Weiß Essen und der Hamburger SV gegenüber. SPOX gibt Euch alle Infos zur Partie inklusive der Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Am Sonntag der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Traditionsvereine: Rot-Weiß Essen empfängt den Hamburger SV. Die Mannschaft vom Niederrhein feierte am vergangenen Wochenende ihren Pflichtspielauftakt in der neuen Drittligasaison. Beim Halleschen FC mussten sich das RWE-Team mit 2:1 geschlagen geben.

Der HSV dagegen ist mit einem Sieg in seine sechste Zweitligasaison gestartet. Im furiosen Auftaktspiel gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 setzte sich die Elf von Trainer Tim Walter mit 5:3 durch. Auch das zweite Saisonspiel gegen den Karlsruher SC enttäuschte nicht an Unterhaltungswert. Nach zwei Führungswechseln endete die Partie gegen den KSC im Remis (2:2).

Die letzte Begegnung von Essen und Hamburg liegt mittlerweile bereits 15 Jahre zurück. Im Jahr 2008 standen sich beide Teams ebenfalls im DFB-Pokal gegenüber. Damals siegreich war auch der heutige Favorit HSV. Die Torschützen der Norddeutschen waren Raphael van der Vaart, Piotr Trochowski und Ivica Olic.

© imago images 7:5 Tore in zwei Spielen: Der Saisonstart des HSV war turbulent.

Rot-Weiss Essen vs. HSV heute live, DFB-Pokal Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 1. Runde

1. Runde Datum: Sonntag, 13. August

Sonntag, 13. August Anstoß: 13 Uhr

13 Uhr Spielort: Stadion an der Hafenstraße in Essen

Rot-Weiss Essen vs. HSV heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat sich wie schon in der Vorsaison die exklusiven Übertragungsrechte aller Spiele des DFB-Pokals gesichert. Im Zuge einer Vereinbarungen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF stellte das Unternehmen Sublizenzen für insgesamt vier Duelle aus. Das Match zwischen Rot-Weiß Essen und dem HSV ist allerdings nicht dabei.

Alle Infos zur Übertragungssituation sowie den notwendigen Abonnements haben wir Euch im Folgenden zusammengefasst.

Rot-Weiss Essen vs. HSV heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im TV

Wie bereits erwähnt wird das Spiel Rot-Weiss Essen gegen Hamburger SV nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen benötigt Ihr das so genannte Sky Sport Paket. Mit diesem bekommt Ihr Zugriff auf alle Spiele des DFB-Pokals in dieser Saison. Der Preis beträgt 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Hier gibt's weitere Infos.

Das Einzelspiel könnt Ihr heute auf dem Sender Sky Sport 3 verfolgen. Beginn der Vorberichte ist um 12.30 Uhr. Als Kommentator ist Patrick Wasserzieher im Einsatz. Die Konferenz findet Ihr auf Sky Sport 1.

Rot-Weiss Essen vs. HSV heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Livestream

Die zweite Option ist die Übertragung via Stream. Hier stellt Sky gleich zwei verschiedene Wege zur Verfügung.

Einerseits die Plattform Sky Go, deren Zugriff Ihr mit dem oben erwähnten Sky Sport Paket erhaltet. Andererseits hat das Unternehmen vor einiger Zeit die Seite Wow (ehemals SkyTicket) ins Leben gerufen. Mit dem "Live Sport Abo" könnt Ihr auf alle Sportübertragungen von Sky zugreifen. Der Kostenpunkt liegt bei monatlichen 24,99 Euro im Jahrestarif.

Rot-Weiss Essen vs. HSV heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Komplett kostenfrei ist dagegen nur unser hauseigener Liveticker. Hier versorgen wir Euch minütlich mit allen wichtigen Entwicklungen im Stadion an der Hafenstraße. Klickt Euch rein!

Hier geht's zum Liveticker

