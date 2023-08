Im August und September findet die 1. Runde der DFB-Pokalsaison 2023/24 statt. 32 Partien stehen in der 1. Pokalrunde an. Doch welche Duelle werden live im Free-TV und im kostenlosen Livestream gezeigt? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die 81. DFB-Pokalsaison startet in diesem Jahr am 11. August. Bis zum 14. August werden die ersten 30 Partien der 1. Pokalrunde absolviert. Zwei weitere Duelle werden zum Ende der 1. DFB-Pokalrunde am 26. und 27. September ausgetragen.

DFB-Pokal 2023, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt - Datum, Termine, Infos

Vier Begegnungen der 1. DFB-Pokalrunde werden in diesem Jahr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream gezeigt. Gleich zum Auftakt der Pokalrunde steht am Freitag, den 11. August, um 20.45 Uhr das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 auf dem Programm. Das Duell wird, ebenso wie das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln am darauffolgenden Montag, den 14. August, im Free-TV übertragen.

Auch das Duell zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München wird in diesem Jahr live im Free-TV gezeigt. Die Bayern sind am Dienstag, den 26. September, um 20.45 Uhr in Münster zu Gast.

Einen Tag später startet zum Abschluss der 1. DFB-Pokalrunde der Titelverteidiger in den Wettbewerb. RB Leipzig duelliert sich am 27. September mit dem SV Wehen Wiesbaden. Das Pokalspiel am Mittwochabend könnt Ihr ebenfalls live und in voller Länge im Free-TV sehen.

© getty Titelverteidiger RB Leipzig trifft zum Abschluss der 1. Pokalrunde auf den SV Wehen Wiesbaden.

DFB-Pokal 2023, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt - Die Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 11.08.2023 20.45 Uhr Eintracht Braunschweig FC Schalke 04 Montag, 14.08.2023 20.45 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Köln Dienstag, 26.09.2023 20.45 Uhr Preußen Münster Bayern München Mittwoch, 27.09.2023 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden RB Leipzig

DFB-Pokal 2023, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt - Die Übertragung

Die ARD und das ZDF teilen sich in diesem Jahr die Rechte an der Free-TV-Übertragung der 1. DFB-Pokalrunde. Jeweils zwei Partien zeigten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender im August und September live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Das ZDF zeigt am Freitag, den 11. August, das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04. Das ZDF überträgt zudem die Begegnung des FC Bayern München gegen Preußen Münster live im Free-TV.

Am Montag, den 14. August, ist die ARD für die Übertragung des Pokalspiels zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln zuständig. Das letzte Duell der 1. Pokalrunde zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig am 27. September seht Ihr ebenfalls live im Ersten.

Die vier Begegnungen der 1. DFB-Pokalrunde könnt Ihr alternativ auf Sky im Pay-TV sehen. Sky zeigt in diesem Jahr sämtliche Duelle der 1. Pokalrunde live im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream.

DFB-Pokal 2023, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt - Die Pokalsaison im Überblick

1. Runde: 11. bis 14. August 2023; 26. und 27. September 2023

11. bis 14. August 2023; 26. und 27. September 2023 2. Runde: 31. Oktober 2023, 1. November 2023

31. Oktober 2023, 1. November 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: ab 30. Januar 2024

ab 30. Januar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

© getty Der FC Bayern München gastiert am 26. September bei Preußen Münster.

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Spiele im Überblick