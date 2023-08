Der FSV Frankfurt und Hansa Rostock treffen heute in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinander. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel heute im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock: 1. Runde DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch der FSV verbrachte einige Jahre seiner Vereinsgeschichte in der zweiten Liga, stieg 2016 aber in die 3. Liga ab und rutschte direkt weiter in die Regionalliga. Dort spielten die Hessen ihre vergangenen sechs Saisons, in der vergangenen Spielzeit schnupperten sie als 5. am Aufstieg. Frankfurt qualifizierte sich für den DFB-Pokal als Hessischer Pokalsieger diesen Jahres.

Vor Beginn: Als Zweitligist ist Hansa Rostock gegen die Regionalligisten aus Frankfurt ohnehin favorisiert, Rostock startete zudem auch noch sehr gut in die neue Saison der 2. Bundesliga mit zwei Siegen. Die Hanseaten kommen als Tabellenführer nach Frankfurt.

Vor Beginn: Das Duell FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock wird heute um 18 Uhr in der PSD Bank Arena am Bornheimer Hang in Frankfurt angepfiffen.

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock: 1. Runde DFB-Pokal heute im TV und Livestream

FSV Frankfurt vs. Hansa Rostock ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Das Duell in der 1. Runde des DFB-Pokal läuft heute live und exklusiv in voller Länge bei Sky für Abonnenten mit dem Sportpaket. Falls Ihr als Kunden des Pay-TV-Senders per Livestream zuschalten wollt, könnt Ihr dies mit SkyGo oder WOW.

DFB-Pokal am Sonntag, 1. Runde: Alle Ansetzungen