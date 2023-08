Die neue Pokalsaison ist eröffnet! An diesem Freitag stehen die ersten Partien der ersten Runde auf dem Programm. Nicht dabei ist allerdings der FC Bayern München. SPOX erklärt die Hintergründe.

Die zweite und dritte Liga sind bereits in die neue Saison gestartet, nun steht auch bei den Bundesligisten der Pflichtspielauftakt bevor. Denn: Am heutigen Freitag (11. August) werden die ersten Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals ausgetragen.

Das Gros des ersten Pokal-Spieltags wird bis einschließlich Montag (14. August) bestritten; insgesamt 30 von 32 Partien stehen in diesem Zeitraum auf dem Plan. Nicht mit von der Partie ist allerdings der FC Bayern.

In diesem Artikel erfahrt Ihr den Grund, weshalb das erste Pokalspiel des FC Bayern in der neuen Saison noch nicht in diesen Tagen ausgetragen wird.

© getty Wann geht der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern über die Bühne?

DFB-Pokal, 1. Runde: Warum spielt der FC Bayern München heute nicht?

Die Begründung für die abweichende Terminierung der Bayern und fast allen anderen Pokalteilnehmern liegt in der Überschneidung mehrerer Spiele. So bestreiten die Münchner am kommenden Wochenende das Finale im Supercup gegen RB Leipzig.

Das Pokalduell gegen Drittligaaufsteiger Preußen Münster wurde deshalb - so wurde übrigens auch schon in der Vorsaison verfahren - auf den 26. September verschoben. Der sächsische Kontrahent Münchens wird seinerseits am Tag darauf, am 27. September, bei Wehen Wiesbaden gastieren.

DFB-Pokal, 1. Runde: Preußen Münster vs. FC Bayern München - Wichtigste Infos

Begegnung: Preußen Münster vs. FC Bayern München

Preußen Münster vs. FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Datum: 26. September 2023

26. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr TV: ZDF, Sky

Livestream: ZDF-Mediathek, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal, 1. Runde: Preußen Münster vs. FC Bayern München - Die kommende Spiele des FCB

Datum Wettbewerb Begegnung Anstoß Samstag, 12. August Supercup, Finale Bayern München vs. RB Leipzig 20.45 Uhr Freitag, 18. August Bundesliga, 1. Spieltag Werder Bremen vs. Bayern München 20.30 Uhr Sonntag, 27. August Bundesliga, 2. Spieltag Bayern München vs. FC Augsburg 17.30 Uhr Samstag, 2. September Bundesliga, 3. Spieltag Bor. M'Gladbach vs. Bayern München 18.30 Uhr Freitag, 15. September Bundesliga, 4. Spieltag Bayern München vs. Bayer Leverkusen 20.30 Uhr

