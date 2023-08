Die 1. Runde des DFB-Pokals wird heute fortgesetzt. Hier erfahrt Ihr, wo welche Partien live im Free-TV und Livestream laufen.

Am gestrigen Freitag, den 11. August, wurde die neue DFB-Pokalsaison eröffnet. Vier Spiele wurden absolviert, aus der Bundesliga war bislang nur Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Die Fohlen setzten sich problemlos mit 7:0 gegen den TuS Bersenbrück durch. Am heutigen Samstag (12. August) wird die 1. Runde nun fortgesetzt.

Auf dem Plan stehen gleich elf Partien. Unter anderem ist auch Borussia Dortmund gefragt. Der Vizemeister kriegt es auswärts mit dem Oberligisten TSV Schott Mainz zu tun. Bayer Leverkusen ist gegen den FC Teutonia Ottensen gefragt. Werder Bremen muss gegen den FC Viktoria Köln ran.

DFB-Pokal am Samstag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream?

Gestern war von den vier Duellen eines im Free-TV zu sehen, heute wird jedoch keine einzige Partie im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Insgesamt werden in der 1. Runde nur vier Partien in der ARD oder im ZDF abgebildet, gemeint sind neben Eintracht Braunschweig vs. FC Schalke 04 (11. August, Schalke gewann 3:1) auch VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln (14. August), Preußen Münster vs. FC Bayern München (26. September) und SV Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig (27. September).

© getty Emre Can ist neuer Kapitän des BVB.

Wer also die heutigen Begegnungen live verfolgen möchte, muss sich mit dem Pay-TV-Angebot von Sky und OneFootball zufriedengeben. Dort sind jedoch immerhin alle Pokalspiele zu sehen. Bei Sky werden zudem auch Konferenzen angeboten, die mehrere Parallelspiele gleichzeitig begleiten.

Nebenbei stellt der Pay-TV-Sender die Einzelspiele und Konferenzen auch im Livestream zur Verfügung. Dafür benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW.

DFB-Pokal am Samstag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Der heutige Spieltag im Liveticker

Wenn Ihr das Pay-TV- und Livestream-Angebot von Sky und OneFootball nicht wahrnehmen könnt, besteht immer noch die Möglichkeit, die Partie Eurer Wahl im Liveticker bei SPOX zu verfolgen. Wir beschreiben nämlich das Spielgeschehen jedes Spiels mit.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele auf einen Blick