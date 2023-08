Die DFB-Pokalsaison ist offiziell eröffnet. Heute werden die ersten Spiele der ersten Runde bestritten. Doch wann ist Titelverteidiger RB Leipzig im Einsatz? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Endlich ist es nun auch im DFB-Pokal so weit. Nachdem sowohl die Zweit- als auch die Drittligameisterschaft vor Wochen losging, ist auch der Kampf um den DFB-Pokal eröffnet. Am Freitag, den 11. August, werden die ersten Partien der ersten Runde bestritten, der Großteil folgt in den kommenden Tagen.

Einer der insgesamt 64 Vereine, die am zweitwichtigsten Wettbewerb Deutschlands teilnehmen, ist auch RB Leipzig. Die Sachsen stehen nun bei zwei Pokaltriumphen in Folge und wollen am Ende dieser Spielzeit den Hattrick perfekt machen.

Doch wann spielen die Roten Bullen ihr Erstrundenspiel? SPOX sagt es Euch.

DFB-Pokal, 1. Runde: Wann spielt RB Leipzig?

Der Titelverteidiger hat bei der Pokal-Auslosung den SV Wehen Wiesbaden zugelost bekommen und steigt um einiges später als die meisten Vereine ins Geschehen ein. Genauer gesagt findet die Partie erst am 27. September statt. Der Anpfiff in der Brita-Arena in Wiesbaden erfolgt um 20.45 Uhr.

© getty RB Leipzig steigt erst später in den Pokalwettbewerb ein.

Der Grund dafür ist der DFL-Supercup, in dem Leipzig gegen den amtierenden Meister FC Bayern München antritt. Dieses Spiel ist nämlich für den Samstag, den 12. August, angesetzt - am selben Tag, an dem auch zahlreiche Erstrundenpartien im DFB-Pokal über die Bühne gehen. Aus diesem Grund wurde den Leipzigern und den Münchnern ein Ausweichtermin gewährt. So steigen die Partien Preußen Münster vs. FC Bayern und Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig am 26. bzw. am 27. September.

DFB-Pokal, 1. Runde: Wann spielt RB Leipzig? Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung für Wehen Wiesbaden gegen Leipzig betrifft, stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Im Free-TV wird das Duell von der ARD gezeigt, dazu auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de.

Weiters wurde auch der Pay-TV-Sender Sky mit der Übertragung beauftragt und stellt ebenfalls einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist mit einem SkyGo-Abonnement oder mit WOW abrufbar.

Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Pokalspiel bei OneFootball zu verfolgen.

DFB-Pokal, 1. Runde: Wann spielt RB Leipzig? Wichtigste Infos

Begegnung: SV Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig

SV Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: 1. Runde

1. Runde Datum: 27. September 2023

27. September 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Brita-Arena, Wiesbaden

Brita-Arena, Wiesbaden TV: Sky, ARD

Livestream: SkyGo, WOW, sportschau.de, OneFootball

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Spiele der 1. Runde im Überblick