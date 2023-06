DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals in der Saison 2023/24 steht. Schon bald eröffnen die Teams mit dem Start in den Wettbewerb die neue Saison. Alle Informationen zum Datum, zu Terminen und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

Der FC Bayern bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster, der BVB beim Regionalligisten Schott Mainz - die Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals hat am Sonntagabend spannende Paarungen hervorgebracht.

Sowohl für den FC Bayern als auch für den BVB sollen die Spiele der Startpunkt für eine erfolgreichere DFB-Pokal-Saison markieren als zuletzt. Sowohl in der abgelaufenen Saison 2022/23 als auch im Jahr 2021/22 hatten die beiden Teams mit dem Titel nichts zu tun. Beide Male jubelte RB Leipzig.

Doch wann steigen die Teams überhaupt in den Wettbewerb ein? Und wie könnt Ihr live dabei sein? Diese Fragen beantwortet Euch SPOX.

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde: Die Paarungen

Heim Auswärts FC 08 Homburg SV Darmstadt 98 Hallescher FC SpVgg Greuther Fürth SV Sandhausen Hannover 96 VfL Osnabrück 1. FC Köln Atlas Delmenhorst FC St. Pauli FV Illertissen Fortuna Düsseldorf Makkabi Berlin VfL Wolfsburg RW Koblenz 1. FC Kaiserslautern SpVgg Unterhaching FC Augsburg Rostocker FC 1. FC Heidenheim Preußen Münster FC Bayern München Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg Energie Cottbus SC Paderborn FC Oberneuland 1. FC Nürnberg VfB Lübeck TSG Hoffenheim TSG Balingen VfB Stuttgart Schott Mainz Borussia Dortmund Rot-Weiss Essen Hamburger SV SV Elversberg 1. FSV Mainz 05 Lok Leipzig Eintracht Frankfurt FC-Astoria Walldorf 1. FC Union Berlin Viktoria Köln Werder Bremen FSV Frankfurt Hansa Rostock SV Wehen Wiesbaden RB Leipzig Teutonia Ottensen Bayer Leverkusen Carl Zeiss Jena Hertha BSC 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC FC Gütersloh Holstein Kiel SV Oberachern SC Freiburg TuS Bersenbrück Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld VfL Bochum Eintracht Braunschweig FC Schalke 04

© getty Wiedergutmachung I: In der vergangenen Saison schied der FC Bayern schon im Viertelfinale des DFB-Pokals aus.

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde: Datum und Termine

Klassisch stellt die 1. Runde des DFB-Pokals für die Mannschaften den Startschuss der Saison dar. So auch in diesem Jahr: Am Wochenende vom 11. bis 14. August gehen die meisten Spiele über die Bühne. So steht das gesamte Wochenende im Fokus des Wettbewerbs. Die genauen Zeiten für die Partien stehen derweil noch nicht fest.

Wirklich abgeschlossen wird die 1. Runde des DFB-Pokals allerdings erst Ende September. Grund dafür: Der FC Bayern und RB Leipzig bestreiten am Wochenende der Erstrundenpartien das Finale im Deutschen Supercup. Daher tragen sie ihre Spiele (FC Bayern bei Preußen Münster, RB Leipzig bei Wehen Wiesbaden) erst am Mittwoch, 27. September, aus.

Mit der zweiten Runde des Wettbewerbs geht es folglich erst danach weiter. Auch dafür gibt es noch keine Termine.

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde: Übertragung im TV und Livestream

Das Rechtepaket für den DFB-Pokal gilt von der Saison 2022/23 an bis zur Saison 2025/26. Im Vergleich zur letzten Saison ändert sich also nichts.

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde: Übertragung im TV

Während Sky alle Spiele des Wettbewerbs live auf dem Sender zeigt, halten ARD und ZDF Rechte für 15 Partien, die sie im Free-TV übertragen.

Genaue Infos zur Übertragung der 1. Runde der Saison 2023/24 gibt es noch nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es auch dort wenig Veränderungen zur Vorsaison geben wird. Damals zeigten die beiden Free-TV-Sender vier Spiele der 1. Runde live, darunter die beiden verlegten Partien vom FC Bayern und von RB Leipzig.

© getty Wiedergutmachung II: Der BVB verabschiedete sich ebenfalls im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig.

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde: Übertragung im Livestream

Die gleichen Sender sind auch für das Livestream-Angebot verantwortlich. Sky überträgt die Partien gleichermaßen live bei SkyGo und WOW.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Alle Spiele, die ARD und ZDF im Free-TV ausstrahlen, gibt es auch in den Mediatheken der Sender zu sehen. DAZN zeigt zudem ab Mitternacht Highlights zu den Spielen der 1. Runde

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

1. Runde: 11. bis 14. August 2023; 27. September 2023

11. bis 14. August 2023; 27. September 2023 2. Runde: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: ab 30. Januar 2024

ab 30. Januar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

25. Mai 2024 in Berlin Übertragung im TV: ARD/ ZDF, Sky

Übertragung im Livestream: ARD/ ZDF, Sky

Highlights: DAZN

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde: Die DFB-Pokal-Sieger der vergangenen 10 Jahre