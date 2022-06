Noch vor dem Bundesliga-Auftakt steht mit der 1. Runde des DFB-Pokals in jedem Jahr das erste große Highlight der Saison auf dem Programm. Alle Informationen zu den Partien der 1. Runde und wo Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der Saison 2022/23 findet die insgesamt 80. Auflage des DFB-Pokals statt. Die Jagd auf den Titel beginnt in diesem Jahr mit der ersten Pokalrunde im Juli und August. Insgesamt 64 Mannschaften kämpfen darum, die Nachfolge von RB Leipzig anzutreten, und den DFB-Pokal im Jahr 2023 in die Höhe strecken zu dürfen.

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Datum, Termine, Infos

Die DFB-Pokal-Saison 2022/23 startet am Freitag, den 29. Juli, mit insgesamt vier Spielen. Elf Duelle der ersten Pokalrunde werden am Samstag, den 30. Juli, und am Sonntag, den 31. Juli, ausgetragen. Und auch am Montag, den 1. August, finden vier Partien in der 1. DFB-Pokal-Runde statt. Die übrigen zwei Duelle der 1. Runde hat der DFB für den 30. und 31. August terminiert.

Schon am ersten Pokal-Tag kommt zu einem absoluten Highlight: Der BVB trifft am Freitag, den 29. Juli, um 20.45 Uhr auf den TSV 1860 München. Neben dieser Partie wird vor allem das Duell zwischen dem Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg und dem Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt am Montag, den 1. August, äußerst spannend.

Zwei DFB-Pokalspiele der 1. Runde finden erst Ende August statt. Bei den Duellen handelt es sich um die Partien des FC Bayern München und RB Leipzig. Der Meister und der Pokalsieger spielen schon am 30. Juli im Supercup gegeneinander. Dementsprechend hat der DFB die Spiele der beiden Teams für Ende August angesetzt.

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die umfangreichsten Übertragungsrechte für die DFB-Pokal-Saison 2022/23 hat sich Sky gesichert. Alle Partien seht Ihr in dieser Saison live und in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender. Die ARD und das ZDF zeigen zudem ausgewählte Spiele in jeder Pokalrunde, so auch in der 1. Runde des DFB-Pokals.

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigen die ARD und das ZDF in der 1. Runde des DFB-Pokals insgesamt vier Partien. Am 29. Juli seht Ihr ab 20.45 Uhr im ZDF das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem BVB. Am Montag, den 01. August, überträgt die ARD die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt ebenfalls ab 20.45 Uhr. Am 30. August zeigt das ZDF das Duell FC Teutonia 05 Ottensen vs. RB Leipzig im Free-TV und die ARD Viktoria Köln vs. FC Bayern München. Die Begegnungen starten jeweils um 20.45 Uhr.

Alle Pokalspiele der 1. Runde seht Ihr zudem auf Sky live und in voller Länge. Um die Partien auf Sky live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei dem Pay-TV-Sender.

© getty In der vergangenen Saison gewann RB Leipzig den DFB-Pokal.

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die ARD und das ZDF bieten jeweils einen kostenlosen Livestream ihres gesamten Programms an. In den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sendern und auf sportschau.de, beziehungsweise zdf.de, seht Ihr die vier Duelle, die die Sender im Free-TV zeigen auch im Livestream.

Sky bietet Euch gleich zwei Optionen alle Duelle der 1. Runde des DFB-Pokals live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Mit SkyGo könnt Ihr als Sky-Kunden Euer gesamtes Programm im Livestream verfolgen. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Angebot von WOW buchen und so die erste Pokalrunde im Livestream sehen.

Wem Highlights zu den Spielen des DFB-Pokals reichen, der ist beim Streamingservice DAZN genau richtig, denn dort seht Ihr Highlights aller Partien ab der kommenden Saison kurz nach Abpfiff.

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Die Begegnungen im Überblick