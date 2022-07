Die erste Runde des DFB-Pokals ist für die 18 Bundesligisten der Startschuss in die neue Saison. Im folgenden Artikel, klärt Euch SPOX auf, wann, wo und gegen wen der FC Bayern München und RB Leipzig spielen.

Die erste Runde des DFB-Pokals ist seit gestern im vollen Gange. Doch die Spiele des Rekordpokalsiegers FC Bayern und des aktuellen Pokalsiegers RB Leipzig sind nicht zu finden. Diese finden erst am 30. August und am 31. August statt. Grund hierfür ist das Supercup-Finale, das am heutigen Samstag, den 30. Juli, in der Leipziger Red Bull Arena über die Bühne geht. Hier stehen sich nämlich der Meister (FC Bayern) und der Pokalsieger (RB Leipzig) der Vorsaison gegenüber.

DFB-Pokal, 1. Runde: Wann spielen der FC Bayern und RB Leipzig?

Während also der Großteil der deutschen Klubs, die an der 80. Austragung des DFB-Pokals teilnehmen, bereits am Montag fertig sind mit der ersten Runde, müssen sich Fans des FC Bayern und von RB Leipzig noch ein wenig gedulden. Die Sachsen kriegen es am 30. August mit dem Regionalligisten FC Teutonia Ottensen zu tun, während die Münchner am 31. August auswärts auf den Drittligisten Viktoria Köln treffen.

© getty RB Leipzig konnte in der vergangenen Saison zum ersten Mal den DFB-Pokal gewinnen. Mit 20 Pokalsiegen ist der FC Bayern Rekordhalter.

DFB-Pokal, 1. Runde: Wann spielen der FC Bayern und RB Leipzig? - Die Übertragung im TV und Livestream

Ihr findet den kompletten DFB-Pokal beim Pay-TV Sender Sky. Ausgewählte Spiele sind jedoch auch im Free-TV zu finden, das gilt auch für die Duelle der beiden Topklubs. Das Spiel FC Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig ist nämlich auch im ZDF zu sehen, Viktoria Köln vs. FC Bayern dagegen in der ARD. Beide Free-TV-Sender bieten zum jeweiligen Duell auch einen kostenlosen Livestream an.

Das TV-Programm von Sky kann man dann übrigens auch im Livestream erleben. Wer das tun will, greift auf Sky Go oder WOW (ehemals Sky Ticket) zurück. Beides sind Livestream-Plattformen von Sky.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Dann gibt es noch die Option, die Pokalspiele bei OneFootball zu sehen. Dabei müsst Ihr pro Spiel 3,99 Euro hinblättern.

DFB-Pokal, 1. Runde: Wann spielen der FC Bayern und RB Leipzig? - Liveticker

Alternativ findet Ihr auf SPOX die passenden Liveticker zu den Pokalspielen des FC Bayern und RB Leipzig. In voller Länge könnt Ihr ebenfalls diese Duelle hier verfolgen.

DFB-Pokal 2022/23: Alle Duelle in der 1. Runde