Die Termine für die 1. Runde des DFB-Pokals stehen fest, damit ist klar, wann der BVB ran darf. Die wichtigsten Infos zum Spiel von Borussia Dortmund gibt's hier.

Ab Mitte August ist es endlich wieder soweit: 64 Mannschaften machen unter sich den Nachfolger von RB Leipzig aus. Mit dabei ist natürlich auch in diesem Jahr wieder Borussia Dortmund.

DFB-Pokal, BVB in der 1. Runde: Wann spielt Borussia Dortmund?

Für den BVB geht es einen Tag nach der offiziellen Eröffnung der 1. Runde zur Sache, also am 12. August 2023. Um 15.30 Uhr treffen die Schwarz-Gelben auswärts auf den TSV Schott Mainz aus der Regionalliga Südwest.

DFB-Pokal, BVB in der 1. Runde: TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream

Auch in dieser Saison besitzt Sky wieder die Rechte am DFB-Pokal und überträgt deshalb alle Spiele live und in voller Länge - die allermeisten davon exklusiv.

Das Erstrundenspiel von Dortmund ist eines von jenen, die ausschließlich beim Pay-TV-Sender gezeigt werden. Genauere Infos zur Übertragungszeit, sowie Kommentar oder Moderation gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, allerdings ist klar: Ihr könnt auch wieder im Livestream einschalten. SkyGo und WOW sind die beiden Anlaufstellen. Hier findet Ihr nähere Infos.

DFB-Pokal, BVB in der 1. Runde: TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund im Liveticker

Alternative zum Pay-TV gefällig? SPOX tickert Mainz vs. Dortmund live mit. Den Link gibt es bislang noch nicht, allerdings werdet Ihr kurz vor der Partie hier fündig:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

DFB-Pokal, BVB in der 1. Runde: TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund - Wichtigste Infos

Begegnung: TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund

TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

