Eintracht Frankfurt und RB Leipzig treffen am Samstag im Finale des DFB-Pokals aufeinander. Die Infos darüber, wer das Endspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Die Fußball-Saison in Deutschland ist für die meisten Bundesligisten zu Ende. Lediglich drei Vereine dürfen sich noch nicht ausruhen: Der VfB Stuttgart etwa muss in zwei Relegationsspielen gegen den Hamburger SV ran, darüber hinaus bestreiten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig noch das Finale im DFB-Pokal, das am Samstag, den 3. Juni, über die Bühne geht.

Wie es die Tradition verlangt, wird der Kampf um die zweitwichtigste Trophäe im deutschen Fußball in der Hauptstadt Berlin im Olympiastadion ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 20 Uhr, Daniel Siebert übernimmt dabei die Rolle des Schiedsrichters.

Für beide Vereine ist das Finale nichts Neues, Leipzig bestreitet sogar sein drittes Pokalfinale in Folge. Erst vergangene Saison bezwangen die Sachsen im Endspiel den SC Freiburg via Elfmeterschießen und sicherten sich damit die erste Vereinstrophäe.

Frankfurt stand zuletzt in der Saison 2017/18 im Finale und gewann dieses gegen den FC Bayern München mit 3:1.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live im TV und Livestream?

Wer das DFB-Pokalfinale heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat die Wahl zwischen mehreren Anbietern. Einer davon ist das ZDF, das um 19.25 Uhr mit der Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei zdf.de beginnt. Katrin Müller-Hohenstein übernimmt dabei die Moderation, während Per Mertesacker als Experte agiert. Kommentiert wird das Finale danach von Oliver Schmidt und Hanno Balitsch.

Zwar nicht kostenlos, jedoch ebenfalls eine Option für das Finale ist der Pay-TV-Sender Sky. Das Spielgeschehen ist bei drei Sendern zu sehen: Sky Sport UHD, Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event. Um 19 Uhr geht die Vorberichterstattung los, bei Sky Sport News (HD) wird sogar bereits ab 16 Uhr ein Countdown geboten.

Zudem stellt Sky zum Finale auch einen Livestream zur Verfügung, diesbezüglich wird entweder ein SkyGo-Abonnement der WOW benötigt.

Darüber hinaus könnt Ihr auch bei OneFootball vorbeischauen, um nichts von Frankfurt vs. Leipzig zu verpassen. Auch dafür muss bezahlt werden.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live im TV und Livestream? Das Finale im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Spiel natürlich keinesfalls fehlen und tickert deshalb das Spielgeschehen in Berlin detailliert mit. Im Minutentakt bekommt Ihr von uns Einträge geliefert, die das Spiel beschreiben.

Hier geht es zum Liveticker des DFB-Pokalfinals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal-Finale Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Finale

Finale Datum: 3. Juni 2023

3. Juni 2023 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky, ZDF

Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de, OneFootball

Liveticker: SPOX

