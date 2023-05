DFB-Pokal Finale 2023: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Noch steht nicht fest, welche zwei Teams sich im diesjährigen DFB-Pokal-Finale gegenüberstehen. Was aber klar ist, sind Ort, Datum, Ort und Übertragung des Endspiels im TV und Livestream. Hier gibt es alle Infos.

Dieses Spiel ist traditionell der feierliche Abschluss einer jeden Fußball-Saison in Deutschland - das DFB-Pokal-Finale. Auch 2023 wird das wieder so sein.

Vier Mannschaften träumen aktuell noch vom Einzug ins Finale. Am 2. Mai treffen im ersten Halbfinale der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander, am 3. Mai duellieren sich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

SPOX blickt einige Wochen voraus und gibt Euch alle bisher feststehenden Informationen zum Finale.

DFB-Pokal Finale 2023: Datum, Termin

Das Finale um den DFB-Pokal findet in diesem Jahr am Samstag, 3. Juni statt - eine Woche nach dem Saisonfinale in der Bundesliga. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

DFB-Pokal Finale 2023: Ort

Das große Finale wird wieder im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Auch das ist bereits Tradition, da die Bundeshauptstadt seit 1985 Gastgeber des Endspiels ist. In diesem Jahr ist das Olympiastadion zum 45. Mal Austragungsort des DFB-Pokal-Finales.

DFB-Pokal Finale 2023: Übertragung im TV und Livestream

Am 3. Juni übertragen zwei Anbieter das DFB-Pokal-Finale live im TV und im Livestream. Das ZDF zeigt das Spiel im live im Free-TV und bietet zudem einen kostenlösen Livestream an.

Da Sky die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals besitzt, überträgt der Pay-TV-Sender auch das Endspiel live und in voller Länge - sowohl im TV als auch im Livestream. Zugang zum kostenpflichtigen Livestream erhält Ihr entweder via SkyGo oder via WOW.

Die genauen Übertragungszeiten sowie die Kommentatoren und Moderatoren der beiden Anbieter stehen noch nicht fest.

© getty Im Berliner Olympiastadion wird auch in diesem Jahr wieder um den DFB-Pokal gespielt.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre im Überblick