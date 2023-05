VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt bestreiten heute das zweite Halbfinale im DFB-Pokal. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Erst gestern fand zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig der erste Kampf um ein Finalticket für den DFB-Pokal statt, das die Leipziger mit 5:1 für sich entscheiden konnten. Am heutigen Mittwoch, den 3. Mai, steht nun das zweite Halbfinalspiel auf dem Plan. In diesem treten der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gegeneinander an. Um 20.45 Uhr wird das Duell im Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena angepfiffen.

Mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle könnte man meinen, dass von den beiden Mannschaften die Frankfurter besser in Form sind, da der VfB aktuell um den Klassenerhalt kämpft. Dem ist jedoch nicht unbedingt so, tatsächlich sind die Schwaben bereits seit vier Ligaspielen, seit der Übernahme von Trainer Sebastian Hoeneß ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Auf der anderen Seite konnte der Europa-League-Sieger aus Frankfurt in den vergangenen neun Partien keinen einzigen Dreier einfahren, die Europapokalplätze verschwinden langsam aus dem Sichtfeld. Ein Pokalsieg könnte einige Probleme lösen.

Was dagegen für die Hessen spricht, sind die Liga-Auftritte gegen den VfB. Das Spiel in der Hinrunde gewann man 3:1, das Rückrundenduell endete mit einem 1:1-Unentschieden.

© getty Eintracht Frankfurt kriegt es im Halbfinale des DFB-Pokals mit dem VfB Stuttgart zu tun.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal Halbfinale heute live im TV und Livestream

Wie bereits das gestrige Halbfinale ist auch das heutige im Free-TV zu sehen. Wieder hat sich ein öffentlich-rechtlicher Sender dieser Aufgabe angenommen, allerdings nicht mehr das ZDF, sondern die ARD. Eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 20.15 Uhr, steigt die ARD ein und liefert Livebilder aus dem Stuttgarter Stadion. Während der Vorberichterstattung rücken Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger in den Vordergrund. Danach kommentiert Tom Bartels die Partie.

Parallel dazu bietet die ARD bei sportschau.de das Duell auch im kostenlosen Livestream an.

Darüber hinaus kümmert sich auch der Pay-TV-Sender Sky um die Übertragung von Stuttgart vs. Frankfurt. Diesbezüglich stehen Euch drei Sender zur Verfügung, die allesamt dasselbe anbieten: Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport UHD.

Wie die ARD stellt auch Sky einen zusätzlichen Livestream zur Verfügung, allerdings ist dieser kostenpflichtig und nur mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW abrufbar.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal Halbfinale heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Halbfinale live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Tore, Topchancen, Elfmeter - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Pokal-Halbfinals zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: DFB-Pokal Halbfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Halbfinale

Halbfinale Datum: 3. Mai 2023

3. Mai 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV: Sky, ARD

Livestream: SkyGo, SkyTicket, sportschau.de

DFB-Pokal: Das Halbfinale im Überblick