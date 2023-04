Heute wird die Viertelfinalrunde im DFB-Pokal eröffnet. Welche Vereine gegeneinander um ein Ticket fürs Halbfinale antreten und wie Ihr die Partie live im Free-TV und im Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Fast zwei Monate ist es her, dass im DFB-Pokal ums Weiterkommen gekämpft wurde. Nun wird der Spielbetrieb im zweitwichtigsten deutschen Fußball-Wettbewerb am heutigen Dienstag, den 4. April, endlich wieder aufgenommen, wenn die Runde der letzten Acht ansteht.

Das Viertelfinale wird um 18 Uhr mit dem Duell der Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Union Berlin eröffnet. Die Begegnung wird dabei im Deutsche Bank Park in Frankfurt ausgetragen.

Auch das zweite Spiel des Abends, FC Bayern München gegen den SC Freiburg, das um 20.45 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen wird, ist ein reines Bundesligaspiel. Bis auf den 1.FC Nürnberg, der morgen spielt, spielen alle Viertelfinalisten in der Bundesliga.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Spiele heute im TV und Livestream

Was die Spiele im DFB-Pokal betrifft, sind bei weitem nicht alle im Free-TV zu sehen. Gezeigt wird grundsätzlich nur ein kleiner Teil, doch heute trifft dies auf beide Spiele zu. Sowohl Frankfurt vs. Union Berlin als auch FC Bayern vs. Freiburg ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Nicht jedoch auf ein und demselben Sender. In beiden Fällen ist ein öffentlich-rechtlicher Sender zuständig: das ZDF für Frankfurt vs. Union Berlin, die ARD für FC Bayern vs. Freiburg.

© getty Die Viertelfinalrunde des DFB-Pokals findet am 4. und 5. April statt.

Der Pokalabend beginnt um 17.40 Uhr, wenn das ZDF die ersten Livebilder zu Frankfurt vs. Union Berlin liefert. Die ARD meldet sich dann um 20.15 Uhr für FC Bayern vs. Freiburg zurück.

Beide Sender sind zudem auch für die Übertragung im kostenlosen Livestream verantwortlich. Diese findet Ihr bei zdf.de und sportschau.de vor.

Während die ARD und das ZDF, mit Blick auf den gesamten Pokalwettbewerb, nur einen kleinen Bruchteil übertragen, ist Sky als einziger Anbieter für das ganze Turnier verantwortlich. Aus diesem Grund werden die beiden Partien heute auch beim Pay-TV-Sender live und in voller Länge gezeigt.

Wer Frankfurt gegen Union Berlin bei Sky schauen möchte, muss Sky Sport Mix oder Sky Sport Top Event anmachen, für FC Bayern gegen Freiburg werden danach die Sender Sky Sport 1 (HD), Sky Sport UHD und Sky Sport Mix genutzt. Darüber hinaus stellt Sky zum Duell zwischen den Münchnern und Breisgauern eine Konferenz zur Verfügung, die auch die besten Szenen des Premier-League-Spiels zwischen Chelsea und Liverpool beinhaltet.

Um Zugriff auf den Livestream von Sky zu bekommen, braucht man ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

OneFootball kümmert sich ebenfalls um die Übertragung beider Spiele.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Spiele heute im Liveticker

SPOX tickert beide Spiele live und detailliert mit. So verpasst Ihr keine relevante Spielaktion, wenn in Frankfurt und München um zwei der insgesamt vier Halbfinaltickets gekämpft wird.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg.

DFB-Pokal: Das Viertelfinale im Überblick