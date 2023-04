Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt und Union Berlin eröffnen heute das DFB-Pokal-Viertelfinale. Wer zieht ins Halbfinale ein? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: DFB-Pokal Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt will seine Negativserie von sieben Pflichtspielen ohne Sieg beenden und ins Halbfinale einziehen. Das will allerdings auch Union Berlin. Der Tabellendritte der Bundesliga ist seit vier Partien ungeschlagen.

Vor Beginn: Das erste Viertelfinale wird heute um 18 Uhr im m Deutsche Bank Park angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Spiels im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: DFB-Pokal Viertelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Borré, Götze - Kolo Muani

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: DFB-Pokal Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Frankfurt gegen Union Berlin wird live ab 17.40 Uhr vom ZDF im Free-TV übertragen. Jochen Breyer ist als Moderator im Einsatz, um den Kommentar kümmert sich Oliver Schmidt, der von Felix Kroos unterstützt wird. Das ZDF bietet auch einen kostenlosen Livestream unter zdf.de an.

Ebenfalls live zu sehen ist Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin ab 17.45 Uhr bei Sky auf den Sendern Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix. Auch Sky bietet die Option eines Livestreams an. Der Zugriff darauf ist allerdings kostenpflichtig, entweder via SkyGo oder WOW.

Bei OneFootball lässt sich das Spiel ebenfalls kostenpflichtig im Pay-per-View erwerben.

