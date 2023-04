In den nächsten wird im DFB-Pokal das Viertelfinale ausgetragen. SPOX blickt schon mal voraus und liefert die Informationen zur Auslosung des Halbfinales.

Das Finale um den DFB-Pokal bildet auch in diesem Jahr den feierlichen Abschluss der Saison 2022/23 in Deutschland. Am 3. Juni werden im Berliner Olympiastadion zwei Mannschaften um den begehrten goldenen Pokal spielen.

Doch bevor es so weit ist, stehen erst einmal noch zwei vorgeschaltete Runden bevor. Am Dienstag, 4. April, und am Mittwoch, 5. April, werden in jeweils zwei Spielen die vier Halbfinalisten ermittelt. Auch die Runde der letzten vier ist bereits terminiert. Ein Spiel findet am 2. Mai statt, das zweite am darauffolgenden 3. Mai.

Obwohl das Viertelfinale noch nicht ausgespielt wurde, ist bereits bekannt, wann und wo das Halbfinale ausgelost wird. SPOX gibt Euch m folgenden Absatz die wichtigsten Informationen dazu.

DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Halbfinale?

Das Halbfinale des DFB-Pokals 2022/23 wird am kommenden Sonntag, 9. April ausgelost - und zwar ab 19 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau.

Ihr könnt die Auslosung also live im Ersten im Free-TV verfolgen - oder parallel dazu in kostenlos angebotenen Livestreams in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

DFB-Pokal: Die Viertelfinalspiele im TV und Livestream

In den nächsten Tagen wird umfangreich über das Viertelfinale im DFB-Pokal im TV und im Livestream berichtet. Alle vier Spiele seht Ihr live bei Sky im Pay-TV oder in kostenpflichtigen Livestreams, der via SkyGo oder WOW freischaltbar sind.

Am 2. und 3. Mai wird um den Einzug ins Finale gespielt.

Drei Spiele werden zudem live im Free-TV übertragen. Am Dienstag das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg in der ARD und das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin im ZDF. Dort seht Ihr zudem am Mittwoch RB Leipzig gegen Borussia Dortmund live im frei empfangbaren Fernsehen. Alle Partien laufen zudem kostenlos im Livestream in den Mediatheken der beiden Sender.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Die Begegnungen im Überblick