Der 1. FC Nürnberg kriegt es heute im Viertelfinale des DFB-Pokals mit dem VfB Stuttgart zu tun. SPOX tickert die Partie live mit.

Der 1. FC Nürnberg und der VfB Stuttgart eröffnen heute den zweiten Viertelfinalspieltag im DFB-Pokal. Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr, wer sich das Halbfinalticket krallen wird.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im DFB-Pokal geht es heute mit den nächsten Viertelfinalspielen weiter. Dabei ist mit dem 1. FC Nürnberg der einzige Nicht-Bundesligist im Einsatz. Der Club trifft auf den kriselnden VfB Stuttgart, der nach dem 0:3 gegen Union Berlin weiterhin Tabellenletzter der Bundesliga ist und sich daher von Trainer Bruno Labbadia getrennt hat, Sebastian Hoeneß heißt sein Nachfolger. Auch die Nürnberger sind in der 2. Bundesliga nicht unbedingt in Topform, einen Zähler konnten sie aus den vergangenen beiden Spielen mitnehmen. In der Tabelle liegt man lediglich drei Punkte vor dem Relegationsplatz 16.

Vor Beginn: Um 18 Uhr geht das Duell im Max-Morlock-Stadion (Nürnberg) über die Bühne.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal Viertelfinale heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal liegen bei Sky, somit ist der Pay-TV-Sender auch für die Übertragung im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream verantwortlich. Übertragen wird das Duell auf den Sendern Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event. Kommentator Roland Evers meldet sich eine Viertelstunde vor Anpfiff.

Wer den Livestream von Sky nutzen möchte, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Sebastian Hoeneß ist neuer Stuttgart-Trainer.

Weiters kümmert sich auch OneFootball um die Übertragung.

1. FC Nürnberg vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal Viertelfinale heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler, Brown - Geis - Castrop, Möller Daehli, Tempelmann, Nürnberger - Duah

Vindahl - Gyamerah, F. Hübner, Schindler, Brown - Geis - Castrop, Möller Daehli, Tempelmann, Nürnberger - Duah Stuttgart: Bredlow - Anton, Mavropanos, Zagadou, Ito - W. Endo - Haraguchi, Millot - Vagnoman, Führich - Perea

