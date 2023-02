SV Sandhausen vs. SC Freiburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Badisches Derby im DFB-Pokal! Der SV Sandhausen und der SC Freiburg eröffnen heute die zweite Hälfte der Achtelfinalrunde. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Am 31. Januar ging die Achtelfinalrunde des DFB-Pokals los, eine Woche später fehlen weiterhin noch vier Partien. Diese gilt es heute und morgen zu bestreiten. Den Beginn machen am heutigen Dienstag, den 7. Februar, der Zweitligist SV Sandhausen und der Bundesligist SC Freiburg. Der Anpfiff zum badischen Derby erfolgt um 18 Uhr, gespielt wird im Hardtwaldstadion in Sandhausen.

Später, um 20.45 Uhr kämpfen Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98 im zweiten Pokalspiel des Tages um ein weiteres Viertelfinalticket. Morgen wird die Runde der letzten 16 mit folgenden Partien abgeschlossen: 1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf und VfL Bochum vs. Borussia Dortmund.

SV Sandhausen vs. SC Freiburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Wenige ausgewählte Pokalspiele sind in dieser Spielzeit im Free-TV zu sehen, das heutige zwischen Sandhausen und Freiburg zählt nicht dazu. Nichtsdestotrotz gibt es eine Möglichkeit, live mit dabei zu sein. Sky besitzt nämlich die Rechte an allen Pokalspielen. Aus diesem Grund wird die Begegnung auch bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix in voller Länge angeboten. Ab 17.45 Uhr kommentiert Marcus Lindemann das Geschehen auf dem Rasen für die Zuseher vorm Bildschirm.

© getty Der SC Freiburg ist im Pokalspiel gegen Sandhausen Favorit.

Dasselbe gilt übrigens auch für den Livestream, den Sky seinen Kunden anbietet. Mithilfe des SkyGo-Abonnements lässt sich aufs Spiel zugreifen. Darüber hinaus ist es auch bei WOW zu sehen.

OneFootball zeichnet zudem ebenfalls für die Übertragung verantwortlich. Dafür braucht Ihr zwar kein Abo, müsst allerdings für das einzelne Spiel Geld bezahlen.

SV Sandhausen vs. SC Freiburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker

Wie alle DFB-Pokalspiele wird auch das heutige zwischen Sandhausen und Freiburg bei SPOX live und ausführlich getickert. Kostenlos könnt Ihr den Kampf ums Viertelfinale verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem SV Sandhausen und dem SC Freiburg.

SV Sandhausen vs. SC Freiburg, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SV Sandhausen vs. SC Freiburg

SV Sandhausen vs. SC Freiburg Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 7. Februar 2023

7. Februar 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Hardtwaldstadion, Sandhausen

Hardtwaldstadion, Sandhausen TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Achtelfinalspiele in der Übersicht