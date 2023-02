Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Hessenderby zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 wird heute ein weiterer Viertelfinalist für den DFB-Pokal ermittelt. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Achtelfinalspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt? SPOX hat die Antwort.

Auch am heutigen Dienstag, den 7. Februar, wird im DFB-Pokal wieder Fußball gespielt. Es ist bereits der dritte Achtelfinalspieltag, heute stehen die Spiele fünf und sechs im Fokus. Während um 18 Uhr der SV Sandhausen und der SC Freiburg um ein Viertelfinalticket streiten, geht es später, um 20.45 Uhr, im Hessenderby zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98, Tabellenführer der 2. Bundesliga, so richtig zur Sache. Als Spielstätte dient der Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Es ist das erste Pflichtspielderby seit der Saison 2016/17, als sich beide Mannschaften in der Bundesliga gegenüberstanden. Achtmal gab es die Begegnung Frankfurt vs. Darmstadt erst, alle fanden in der Bundesliga statt. Die Frankfurter gewannen fünf davon, die Lilien drei. Auch dieses Mal nimmt die SGE die Favoritenrolle ein.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Vereinzelte Pokalspiele werden in der laufenden Spielzeit im Free-TV übertragen. Das Hessenderby zwischen Frankfurt und Darmstadt heute ist eines davon. Dafür wurde der öffentlich-rechtliche Sender ARD beauftragt. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, in Frankfurt begleitet Euch folgendes Trio durch das Achtelfinale:

Moderatorin: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Bastian Schweinsteiger

© getty Kevin Trapp hütet das Tor der Eintracht.

Die ARD kümmert sich darüber hinaus auch um die Livestream-Übertragung. Für diesen müsst Ihr nichts bezahlen, er wird bei sportschau.de gratis angeboten.

Lediglich ein einziger Anbieter zeigt in dieser Saison alle Pokalspiele, so auch das heutige Derby - und das ist Sky. Übertragen wird das K.o.-Spiel bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix. Um 20.15 Uhr beginnen die Vorberichte, Martin Groß fungiert als Kommentator.

Ähnlich wie die ARD bietet auch Sky einen Livestream an. Allerdings ist dieser kostenpflichtig und nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar.

Ferner ist auch OneFootball eine mögliche Anlaufstelle, um das Pokalspiel live zu verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker

SPOX darf bei einem DFB-Pokalachtelfinale natürlich nicht fehlen. Aus diesem Grund tickern wir das Spielgeschehen in Frankfurt im Minutentakt live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98, Übertragung: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt 98

Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt 98 Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 7. Februar 2023

7. Februar 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sky, ARD

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball, sportschau.de

Liveticker: SPOX

