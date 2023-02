DFB-Pokal heute live im Free-TV? So seht Ihr die Begegnungen am Dienstag live im TV und Livestream

Im Achtelfinale des DFB-Pokals finden heute die beiden nächsten Spiele statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr diese live im TV und im Livestream verfolgen könnt und ob es eine Übertragung im Free-TV gibt.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals geht am heutigen Dienstag, 7. Februar, in seine dritte Runde. Nachdem bereits am vergangenen Dienstag und Mittwoch jeweils zwei Spiele stattgefunden haben, geht es heute mit zwei weiteren Spielen weiter.

Im ersten Spiel des Tages kommt es zum Duell 2. Bundesliga gegen Bundesliga. Der SV Sandhausen empfängt den SC Freiburg. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Der Bundesligist aus dem Breisgau geht als Favorit in das Spiel, aber der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze.

Am Abend treffen wieder ein Zweitligist und ein Bundesligist aufeinander - wenn auch unter anderen Vorzeichen. Eintracht Frankfurt genießt nämlich gegen Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 Heimrecht. Angepfiffen wird das hessische Nachbarschaftsduell um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal live im Free-TV? So seht Ihr die Begegnungen am Dienstag live im TV und Livestream

Eines der beiden heutigen Achtelfinalspiele wird live im Free-TV übertragen. Es handelt sich um das Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98, welches live ab 20.15 Uhr von der ARD übertragen wird. Kostenlos ist auch die Übertragung des Spiels im Livestream in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt zudem beide Spiele im Free-TV. Sandhausen vs. Freiburg läuft ab 17.45 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix. Auf diesen beiden Kanälen können Sky-Abonnenten dann ab 20.15 Uhr auch Frankfurt vs. Darmstadt live verfolgen.

Auch für Liveübertragung der beiden Partien im Internet ist Sky heute verantwortlich. Kunden können die Livestreams über die App Sky Go auf verschiedenen Endgeräten abrufen, alle anderen steht dieser Weg mit dem kostenpflichtigen Streamingdienst WOW zur Verfügung.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Begegnungen heute im Liveticker

SPOX hält Euch heute über beide Achtelfinalspiele in einem separaten Liveticker auf dem aktuellen Stand. Dank zeitnaher Aktualisierungen verpasst Ihr in unseren Livetickern nichts!

