Es ist so weit, im DFB-Pokal steht das Achtelfinale an. Zwei Spiele sind für heute angesetzt, doch wo könnt Ihr sie im TV und Livestream sehen? Wir klären auf!

Über zwei Wochen sind die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals verteilt, am heutigen Dienstag geht es los mit den ersten beiden. Die Matchups: SC Paderborn vs. VfB Stuttgart und Union Berlin vs. VfL Wolfsburg. Ersteres wird um 18 Uhr angepfiffen, Letzteres geht um 20.45 Uhr los.

Die Berliner und Wolfsburger treffen in dieser Saison nicht zum ersten Mal aufeinander. Bereits im September kam es im Rahmen des siebten Bundesligaspieltags zu einem Duell, das die Eisernen mit 2:0 für sich entschieden. Bei Paderborn und Stuttgart ist die letzte Begegnung eine Weile länger her: Am 34. Spieltag der Saison 2014/15 unterlagen die Ostwestfalen den Schwaben zu hause 1:2.

Wie gewohnt könnt Ihr sämtliche Partien auch live im TV und Livestream sehen, doch bei welchem der zahlreichen Anbieter? Oder läuft es sogar im Free-TV? SPOX gibt einen Überblick der Übertragungsrechte.

DFB-Pokal im Free-TV? So seht Ihr die Begegnungen heute live im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten: Keines der heutigen Spiele wird im Free-TV gezeigt. Der DFB-Pokal liegt auch in dieser Saison wieder in der Hand von Sky, was bedeutet, dass nur einige ausgewählte Partien im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Weder SC Paderborn vs. VfB Stuttgart noch Union Berlin vs. VfL Wolfsburg gehört dazu.

Bei beiden Duellen könnt Ihr sowohl bei Sky Sport Top Event als auch bei Sky Sport Mix einschalten, das spätere Spiel läuft auch auf Sky Sport 1. Je eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff beginnt dort die Vorberichterstattung.

Sky könnt Ihr überdies auch im Livestream empfangen. Hier könnt Ihr zwischen SkyGo und WOW wählen - beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Begegnungen heute im Liveticker

Natürlich sind auch wir von SPOX wieder beim Achtelfinale dabei und tickern alle Begegnungen live mit. Klickt Euch einfach rein:

DFB-Pokal, Achtelfinale: Voraussichtliche Aufstellungen

DFB-Pokal, SC Paderborn vs. VfB Stuttgart heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Paderborn: Huth - M. Hoffmeier, Heuer, Tob. Müller - Schallenberg, Klefisch - Justvan, Leipertz, Muslija, Obermair - S. Conteh

Huth - M. Hoffmeier, Heuer, Tob. Müller - Schallenberg, Klefisch - Justvan, Leipertz, Muslija, Obermair - S. Conteh Stuttgart: F. Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Vagnoman - Karazor - Nartey, W. Endo - Silas, Führich - Guirassy

DFB-Pokal, Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Juranovic - Seguin, Haberer - Becker, Jordan

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Juranovic - Seguin, Haberer - Becker, Jordan VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - Svanberg, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush

