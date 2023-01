DFB-Pokal 2022/23, Viertelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream

Heute geht die Achtelfinalrunde des DFB-Pokals los. Wir blicken trotzdem schon mal nach vorn und liefern Euch die wichtigsten Informationen zum Viertelfinale. Datum, Termine, Auslosung? Diese Fragen werden hier beantwortet.

Die Achtelfinalrunde des DFB-Pokals wird in diesem Jahr an vier Tagen ausgetragen. Am heutigen Dienstag, den 31. Januar, stehen die ersten zwei Partien an. Morgen geht es weiter, die zweite Hälfte steigt dann am 7. und am 8. Februar. Pro Spieltag finden zwei Begegnungen statt - die frühe der beiden wird stets um 18 Uhr angepfiffen, die späte um 20.45 Uhr.

Die elf Bundesligisten und fünf Zweitligisten, die noch im Wettbewerb sind - darunter auch der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Titelverteidiger RB Leipzig -, streiten sich also um acht Viertelfinaltickets.

Doch wie genau geht es nach dem Achtelfinale eigentlich weiter? Wann finden die Viertelfinalspiele statt? Wann werden die Begegnungen überhaupt ausgelost? Diese Fragen beantwortet SPOX im folgenden Absatz.

DFB-Pokal 2022/23, Viertelfinale: Datum, Termine, Auslosung

Am 8. Februar wird Gewissheit darüber bestehen, welche acht Mannschaften es ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft haben. Doch bevor die Spiele über die Bühne gehen, braucht es zuerst die Auslosung, mit der die Paarungen ermittelt werden. Diese findet am Sonntag, den 19. Februar, im Rahmen der "Sportstudio Reportage" im ZDF statt. Um 17.10 Uhr geht es los, Sven Voss moderiert die Ziehung.

© getty Der FC Bayern München will endlich wieder mal den DFB-Pokal in die Höhe stemmen.

Danach müssen die Fußballfans etwas länger warten, bis die Viertelfinalspiele wirklich losgehen. Diese steigen am 4. und am 5. April. Die genauen Ansetzungen sind noch nicht bekannt.

DFB-Pokal 2022/23, Viertelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Sky ist der einzige Anbieter, der alle Viertelfinalspiele überträgt. Wer also die Pokalspiele schauen möchte, ist mit dem Pay-TV-Sender auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Dabei werden die K.o.-Spiele nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream bei Sky gezeigt. Zugriff auf diesen erhält man mit einem SkyGo-Abonnement oder mit WOW. In beiden Fällen ist der Zugang kostenpflichtig.

Übertragungsrechte am DFB-Pokal besitzen auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Stand jetzt steht noch nicht fest, welches Spiel oder welche Spiele im Free-TV und im kostenlosen Livestream zu sehen sein werden.

© getty RB Leipzig ist aktueller Pokalsieger.

DFB Pokal: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick