DFB-Pokal, Übertragung Achtelfinale: Welche Spiele werden live im Free-TV gezeigt?

Nach den ersten beiden Runden bewegt sich der DFB-Pokal 2022/23 mit großen Schritten auf die heiße Phase zu. Nächste Station: Achtelfinale. Doch wo werden die Begegnungen eigentlich im TV und Livestream übertragen? SPOX hat die Antworten.

16 Mannschaften, acht Partien - das ist alles, was in der laufenden Pokalsaison nach zwei Spieltagen noch übrig geblieben ist. Mit den Aufstiegsaspiranten Darmstadt und Paderborn sowie Nürnberg, Düsseldorf und Sandhausen stehen fünf Zweitligisten insgesamt elf Bundesligisten gegenüber. Ein eher ungewohnt deutliches Verhältnis im Vergleich zu vergangenen Jahren.

Doch, dass der DFB-Pokal immer wieder für Überraschungen gut ist, wurde in der Vergangenheit schon häufig genug bewiesen. Erst in der vergangenen Runde mussten sich mit Bremen (4:5 n.E. vs. Paderborn) und Bor. Mönchengladbach (1:2 vs. Darmstadt) wieder zwei Favoriten dem vermeintlichen Underdog geschlagen geben. Der SC Freiburg überwinterte nur dank eines spektakulären Sieges gegen St. Pauli in Verlängerung (2:1).

Überraschungen wie diese erhoffen wir uns natürlich auch vom kommenden Achtelfinale. Doch wann wird die dritte Pokalrunde eigentlich ausgetragen? Und wo werden die Spiele übertragen? SPOX liefert die Antworten.

DFB-Pokal, Übertragung Achtelfinale: Die Spielübersicht

Bis zur nächsten Pokalrunde muss sich Fußball-Deutschland noch eine Weile gedulden. Diese nimmt nämlich erst am 31. Januar 2023 ihren Spielbetrieb auf. Im Zeitraum von neun Tagen werden dann alle acht Spiele ausgetragen.

Datum Begegnung 31. Januar SC Paderborn vs, VfB Stuttgart 31. Januar 1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg 01. Februar RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim 01. Februar 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München 07. Februar SV Sandhausen vs. SC Freiburg 07. Februar Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt 98 08. Februar 1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf 08. Februar VfL Bochum vs. Borussia Dortmund

DFB-Pokal, Übertragung Achtelfinale: Welche Spiele werden live im Free-TV übertragen?

Von den insgesamt acht Duellen, die uns in der dritten Runde erwarten, hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich die Übertragungsrechte zu drei Spielen gesichert. Diese werden dann frei zugänglich für alle auf dem entsprechenden Sender im TV sowie in der jeweiligen Mediathek (ebenfalls kostenlos) verfügbar sein.

DFB-Pokal, Übertragung: Diese Spiele laufen im Free-TV

1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München ( ARD , 01. Februar, 20.45 Uhr)

( , 01. Februar, 20.45 Uhr) Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt 98 ( ARD , 07. Februar, 20.45 Uhr)

( , 07. Februar, 20.45 Uhr) VfL Bochum vs. Borussia Dortmund (ZDF, 08. Februar, 20.45 Uhr)

DFB-Pokal, Übertragung Achtelfinale: Wo werden die übrigen Spiele im TV und Livestream zu sehen sein?

Sowohl die fünf weiteren Duelle als auch die drei oben genannten werden allesamt beim Hauptlizenzinhaber des DFB-Pokals, dem Pay-TV-Anbieter Sky, zu sehen sein. Das Unternehmen hat sich die exklusiven Übertragungsrechte des Wettbewerbs für die gesamte Spielzeit 2022/23 gesichert.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Übertragung live im TV

Um auf die Ausstrahlungen von Sky im linearen Fernsehen zugreifen zu können, müsst Ihr wenigstens das Sport-Paket abonniert haben. Dieses umfasst zweierlei Dinge: Zum einen den Sky Q-Receiver, der das TV-Signal direkt auf Euren Fernseher bringt und zum anderen die Zugriffsrechte für alle Pokalspiele des Jahres. Das Modell lässt sich Sky derzeit 20 Euro pro Monat (nur im Jahrestarif verfügbar) kosten. Hier kommt Ihr direkt zur Website.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Übertragung im Livestream

Alternativ dazu könnt Ihr Euch das Pokal-Spektakel natürlich auch im Stream anschauen. Dafür bedarf es jedoch einer anderen Art des Abonnements, nämlich dem Livesport-Paket auf der Plattform Wow. Anders als im Falle des oben beschriebenen Sport-Paketes umfasst dieses Angebot alle Sportinhalte, die Sky aktuell zur Verfügung stehen. Neben dem DFB-Pokal also auch die Bundesliga, die Premier League, die Formel 1 und vieles mehr.

Für das Mehr an Sport verlangt Sky entsprechend auch einen höheren Preis. So liegt der Kostenpunkt hier bei 29,99 Euro für ein Monatsabo und bei 24,99 Euro pro Monat für ein Jahresabo. Alles Weitere könnt Ihr über den folgenden Link in Erfahrung bringen.

DFB-Pokal, Übertragung Achtelfinale: Welche Spiele werden live im Free-TV gezeigt? - Die Ergebnisse der letzten Pokalrunde

Heim Auswärts Ergebnis SV Stuttgarter Kickers Eintracht Frankfurt 0:2 SV Waldhof Mannheim 1. FC Nürnberg 0:1 VfB Lübeck 1. FSV Mainz 05 0:3 RB Leipzig Hamburger SV 4:0 Eintracht Braunschweig VfL Wolfsburg 1:2 TSG Hoffenheim FC Schalke 04 5:1 SV 07 Elversberg VfL Bochum 0:1 SV Darmstadt 98 Borussia Mönchengladbach 2:1 SC Freiburg FC St. Pauli 2:1 n.V. Hannover 96 Borussia Dortmund 0:2 SC Paderborn 07 SV Werder Bremen 5:4 n.E. SV Sandhausen Karlsruher SC 8:7 n.E. 1. FC Union Berlin 1. FC Heidenheim 2:0 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 6:0 SSV Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf 0:3 FC Augsburg FC Bayern München 2:5

