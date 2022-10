In der 2. Runde des DFB-Pokals duellieren sich am heutigen Tag der SC Freiburg und St. Pauli. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Pokalspiels, erhaltet Ihr hier bei SPOX.

SC Freiburg vs. St. Pauli! So lautet heute im DFB-Pokal eines der zahlreichen Duelle zwischen 1. und 2. Bundesliga. Wird der Bundesligist SC Freiburg seiner Favoritenrolle gerecht oder kann der St. Pauli heute die nächste Pokalrunde erreichen?

SC Freiburg vs. St. Pauli, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Mittwochabend, den 19. Oktober, empfängt der SC Freiburg St. Pauli in der 2. Runde des DFB-Pokals. Als Austragungsort der Begegnung dient das Europa-Park-Stadion in Freiburg. Der Anpfiff des Spiels ist für 18.00 Uhr angesetzt.

Die Generalprobe für das heutige Pokalduell gegen St. Pauli hat sich Freiburg-Coach Christian Streich sicherlich anders vorgestellt. Im Bundesligaspitzenspiel gegen den FC Bayern München verlor der SC Freiburg nämlich am vergangenen Sonntag deutlich mit 0:5. Dennoch spielt die Mannschaft von Christian Streich aktuell eine hervorragende Saison. In der Liga hat der SC Freiburg mit 18 Zählern den dritten Rang inne und in der Europa League konnten die heutigen Gastgeber das Ticket für die K.o.-Runde schon buchen? Erreicht der SC Freiburg heute das Achtelfinale des Pokals überwintert damit auch im DFB-Pokal?

© getty Mit einem heutigen Sieg ist der SC Freiburg weiterhin in drei Wettbewerben vertreten.

Im Gegensatz zum SC Freiburg kann St. Pauli mit Zufriedenheit auf den vergangenen Spieltag in der Liga zurückblicken. Mit 3:0 gewann St. Pauli das Hamburger-Stadtderby gegen den HSV. Der Sieg dürfte für das Team von Timo Schultz ein Befreiungsschlag sein, den letzten Sieg holte St. Pauli nämlich am 4. Ligaspieltag Mitte August.

In der 1. Pokalrunde ging es für beide Teams eng zur Sache. Erst in der Verlängerung konnte der SC Freiburg den 1. FC Kaiserslautern in die Knie zwingen. Gegen den Regionalligisten SV Straelen tat sich St. Pauli ebenfalls schwer. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit konnten die heutigen Gäste das Duell mit 4:3 gewinnen. Erwartet uns heute in Freiburg eine ähnlich enge Partie?

SC Freiburg vs. St. Pauli, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: 2. Runde, DFB-Pokal

2. Runde, DFB-Pokal Duell: SC Freiburg vs. St. Pauli

SC Freiburg vs. St. Pauli Datum: 19. Oktober

19. Oktober Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky, OneFootball

Übertragung im Liveticker: SPOX

SC Freiburg vs. St. Pauli, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Im TV könnt Ihr heute die DFB-Pokalbegegnung zwischen dem SC Freiburg und St. Pauli live auf Sky erleben. Wenn Ihr die Partie heute dagegen im Livestream verfolgen wollt, bieten sich Euch gleich drei Alternativen.

Im Pay-TV zeigt Sky am heutigen Mittwoch das Pokalduell zwischen dem SC Freiburg und St. Pauli auf Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport 7 (HD). Ab 17.30 Uhr könnt Ihr dort die Vorberichte zum Spiel sehen, die Partie kommentiert für Sky ab 18.00 Uhr Karsten Petrzika. Auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix habt Ihr zudem die Option, das Duell in der Konferenz zu verfolgen.

Als Sky-Kunden habt Ihr am heutigen Abend gleich zwei Möglichkeiten, SC Freiburg vs. St. Pauli live und in voller Länge im Livestream zu erleben. Das geht zum einen mit der Sky-Go-App oder Ihr bucht bei Sky das Angebot von WOW. OneFootball bietet Euch zu guter Letzt die Option, die Pokalbegegnung im Livestream zu verfolgen. Ohne ein Abo abzuschließen zu müssen, könnt Ihr dort die Partie als Einzelstream sehen.

SC Freiburg vs. St. Pauli, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Keitel, Höfler - Schade, Höler, Grifo - Gregoritsch

Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Keitel, Höfler - Schade, Höler, Grifo - Gregoritsch St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Fazliji, Smith, Paqarada - Daschner, Aremu - Irvine, Hartel - Amenyido, Matanovic

SC Freiburg vs. St. Pauli, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Die Pokalbegegnung zwischen dem SC Freiburg und St. Pauli könnt Ihr heute hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

SC Freiburg vs. St. Pauli, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Duelle im Überblick