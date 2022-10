RB Leipzig vs. HSV, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Weiter geht's im DFB-Pokal, direkt zum Auftakt der 2. Runde treffen heute RB Leipzig und der Hamburger SV aufeinander. SPOX verrät, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wie gewohnt empfängt der RB Leipzig auch seine Gäste aus Hamburg heute in der Red Bull Arena in Leipzig. Ab 18 Uhr soll es dort zur Sache gehen.

Erst- gegen Zweitligist, damit sollten die Rollen auf dem Papier heute klar verteilt sein. Die Bullen haben wettbewerbsübergreifend zuletzt vier von fünf Spielen gewonnen, jedoch zeigten sie sich am Wochenende in der Bundesliga gegen Hertha BSC unkonzentriert und ließen den Hauptstadtklub nach 3:0-Führung noch einmal fast zurückkommen. Die Rothosen auf der anderen Seite kassierten am Samstag ihre erste Niederlage seit acht Spielen - ausgerechnet im Derby gegen den FC St. Pauli.

Aber wo könnt Ihr das Duell von Leipzig und Hamburg denn nun im TV und Livestream sehen? Dieser Artikel klärt Euch auf!

RB Leipzig vs. HSV, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr den DFB-Pokal sehen möchtet, seid Ihr mit Sky auf der sicheren Seite. Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich alle Partien live in voller Länge und den Großteil davon exklusiv. Auch das Duell von Leipzig und dem HSV wird nur von Sky ausgestrahlt. Ab 17.30 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport 3 und Sky Sport UHD die Vorberichte und anschließend das Einzelspiel mit Kommentator Jonas Friedrich sehen, auf Sky Sport 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix läuft über den gesamten Abend zudem die Konferenz mit allen Spielen.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky natürlich auch online Optionen an, nämlich SkyGo und WOW. Auch diese beiden Varianten sind mit Kosten verbunden.

Es geht auch ohne Abo, nämlich mit OneFootball. Dort könnt Ihr das Einzelspiel für 3,99 Euro buchen.

© getty Der HSV trifft in der 2. Runde auf RB Leipzig.

RB Leipzig vs. HSV, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Ihr möchtet nicht die gesamte Begegnung in Bewegtbild verfolgen? Dann haben wir genau das Richtige für Euch: mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion!

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen RB Leipzig und dem HSV.

DFB-Pokal, RB Leipzig vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Kampl, X. Schlager - Szoboszlai, Forsberg - Poulsen, Silva

Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Kampl, X. Schlager - Szoboszlai, Forsberg - Poulsen, Silva HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, David, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

© getty RB Leipzig hat am vergangenen Wochenende in der Bundesliga Hertha BSC 3:2 geschlagen.

RB Leipzig vs. HSV, Übertragung: Wichtigste Infos

Be gegnung: RB Leipzig vs. HSV

RB Leipzig vs. HSV Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 2. Runde

2. Runde Datum: 18. Oktober 2022

18. Oktober 2022 Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

