Hannover 96 empfängt am heutigen Tag den BVB zum Duell im DFB-Pokal. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Spiel der 2. Runde des Pokals heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Die DFB-Pokalpartie zwischen Hannover 96 und dem BVB wird am heutigen Mittwoch, den 19. Oktober, ausgetragen. Um 18.00 Uhr wird das Duell der 2. Pokalrunde in der Heinz von Heiden Arena in Hannover angepfiffen.

Für den BVB verliefen die vergangenen Wochen nicht nach Maß, seit drei Spielen ist der BVB aktuell sieglos. Nicht zuletzt durch die 0:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin, rutschte Borussia Dortmund in der Bundesliga auf Tabellenplatz acht ab - deutlich zu wenig für die hohen Ansprüche in Dortmund. Im Duell gegen den Spitzenreiter der Liga wies der BVB vor allem im ersten Durchgang Defizite auf. Im DFB-Pokal könnte der BVB sich heute mit einem Sieg wieder Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga und in der Champions League holen. Einfach wird das gegen den Zweitligisten aus Hannover heute jedoch nicht.

© getty Kann Hannover-Trainer Stefan Leitl mit seinem Team heute den großen Favoriten aus Dortmund schlagen?

Denn Hannover 96 spielt aktuell eine gute Saison. Mit 20 Zählern befindet sich die Mannschaft von Stefan Leitl aktuell auf Rang fünf in der Tabelle der 2. Bundesliga. Mit einem 2:0-Sieg gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende rückte Hannover 96 bis auf fünf Zähler an die Aufstiegsränge ran. In der 1. Runde des DFB-Pokals musste Hannover 96 gegen Oberligist TSV Schott Mainz antreten und konnten als klarer Favorit die Partie mit 3:0 für sich entscheiden. Die Rollenverteilung ist am heutigen Abend ebenfalls eindeutig, gegen den BVB sind die heutigen Gastgeber der klare Außenseiter.

Hannover 96 vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Börner, Köhn - F. Kunze - Leopold, Besuschkow - Kerk - Nielsen, Weydandt

BVB: Kobel - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Brandt, Reus, Malen - Moukoko

Hannover 96 vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Duelle im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Übertragung Mi., 19.10. 18.00 Uhr Hannover 96 Borussia Dortmund Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SC Freiburg FC St. Pauli Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SV Sandhausen Karlsruher SC Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SC Paderborn Werder Bremen Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr FC Augsburg FC Bayern München Sky, ZDF Mi., 19.10. 20.45 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr Union Berlin 1. FC Heidenheim Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr SSV Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf Sky

Hannover 96 vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte aller DFB-Pokalspiele in dieser Saison liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt somit am heutigen Abend auch die Begegnung zwischen Hannover 96 und dem BVB. Es bieten sich Euch zudem einige Alternativen, die Pokalbegegnung im Livestream zu sehen.

Sky überträgt am heutigen Mittwoch die DFB-Pokalpartie zwischen Hannover 96 und dem BVB exklusiv im TV. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 3 (HD) live und vollumfänglich. Thomas Wagner ist für Sky als Kommentator im Einsatz.

© getty Seit drei Pflichtspielen wartet Borussia Dortmund auf einen Sieg.

Im Livestream könnt Ihr das Duell zwischen Hannover 96 und dem BVB heute als Sky-Kunden auch mit WOW oder der Sky-Go-App verfolgen. Auf OneFootball seht Ihr ebenfalls den Livestream von Sky. Dort könnt Ihr die Übertragung als Einzelstream ohne Abonnement verfolgen.

Hannover 96 vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Hannover 96 vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch das Pokalduell zwischen Hannover 96 und dem BVB in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Action auf dem Platz verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

