Borussia Dortmund kriegt es heute in der 2. Runde des DFB-Pokals mit Hannover 96 zu tun. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Hannover 96 vs. BVB - 0:1 Tore 0:1 Moukoko (11.) Aufstellung Hannover 96 Weinkauf - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Dehm, Muroya, F. Kunze, Besuschkow, Nielsen, Beier - Weydandt Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Can - Brandt, Hazard, Malen - Moukoko Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Hannover 96 vs. BVB: DFB-Pokal 2. Runde JETZT im Liveticker - 0:1

17.: Weiter ordentlich was los: Gute Parade von Weinkauf gegen Moukoko. Besuschkow verstolpert ohne Druck ganz schlimm den Ball, der Moukoko 20 Meter vor dem gegnerischen Tor entgegenspringt. Dortmunds Stürmer macht einen Haken nach links und schießt dann aus der Drehung. Weinkauf ist schnell unten und wehrt zur Seite ab.

15.: Meunier hält gegen Muroya ordentlich den Schlappen drüber. Und hat etwas Glück, dass Jablonski das keine Gelbe Karte wert ist. Muroya muss den Schmerz ausschütteln, dann kann es weitergehen.

13.: Kobel verhindert den Rückstand und vorne besorgt ein Gegner die Führung. Ein glücklicher Start für den BVB, gepaart mit individueller Klasse auf der allerersten Position.

Hannover 96 vs. BVB: DFB-Pokal 2. Runde JETZT im Liveticker - Tor BVB

11.: Toooooooooor! Hannover 96 - BORUSSIA DORTMUND 0:1. Moukoko wird von Brandts Hacke in die Spitze geschickt, verliert allerdings den Zweikampf gegen Neumann. Hazard setzt an der Grundlinie gegen Neumann nach und spitzelt den Ball wieder zurück zu Moukoko. Der will ins Zentrum geben, wo eigentlich keiner steht. Doch Arrey-Mbi fälscht am kurzen Pfosten so unglücklich ab, dass die Kugel an Weinkauf vorbei ins Netz rollt.

9.: Ganz schön schusslastiger Beginn, Özcan gibt schon den dritten innerhalb der ersten zehn Minuten ab. Und der ist schon etwas ernster zu nehmen als der von Malen. Beinahe die gleiche Position, aber zehn Meter tiefer. Und damit nur einen Meter über das linke Toreck.

6.: Kobel muss den BVB vor dem nächsten frühen Gegentreffer bewahren und pariert herausragend. Was für eine Chance: Eckball von der linken Seite, im Zentrum stehen gleich zwei Hannoveraner fünf Meter vor dem Tor blank, Nielsen ist es dann, der mit der Innenseite am Reflex des BVB-Keepers scheitert.

5.: Den ersten Schuss verzeichnen wir Richtung Weinkauf, der im Pokal von seinem Trainer den Vorzug vor Zieler erhält. Wobei, Richtung ist da schon wohlwollend gemeint. Der Schuss aus 25 Metern halbrechter Position geht dann doch eher gen Oberrang.

3.: Schon auch ungewohnt, den BVB im Pokal schon um 18 Uhr zu sehen. Aber der BVB parallel mit dem FC Bayern, das ist dann womöglich aus Sicht der Vermarktung nicht so clever. Und weil erst am Sonntag in der Liga gespielt wurde, konnte auch gestern kein Spot freigehalten werden. Den Zuschauern am Maschsee macht das nichts, die Ränge sind gut gefüllt.

1.: Der Schiedsrichter heißt Jablonski, und der gibt den Ball jetzt frei.

Hannover 96 vs. BVB: DFB-Pokal 2. Runde JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Dortmund spielt gegen einen Gegner, der seiner vor dem Saisonstart angedichteten Rolle bislang gerecht wurde. Hannover lief in den letzten Jahren den Ansprüchen weit hinterher, hat nun aber einen fähigen und erfahrenen wie eingespielten Kader beisammen und mit Leitl einen Trainer, der durch Fürths Sensationsaufstieg vor zwei Jahren das Aufstiegsgen bewiesen hat. Als Fünfter liegt Hannover in Reichweite der Aufstiegsplätze.

Vor Beginn: Alle Augen sind auf Borussia Dortmund gerichtet. Die Chancenlosigkeit im sogenannten Top-Spiel am Sonntag gegen Union Berlin entpuppte sich als ein Spiel des Spitzenreiters gegen eines aus dem Mittelmaß, und dass der BVB Zweitgenanntes darstellte, war dann doch erschreckend. Die Qualitätsfrage wird gestellt, Kader, Trainer, Verantwortliche, alle kriegen ihr Fett weg. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Dortmund scheiterte heute im Pokal beim Zweitligisten ...

Vor Beginn: Die Aufstellung der Dortmunder ist da: Auf den ersten Blick fällt auf, dass Jude Bellingham nach dem 0:2 gegen Union Berlin eine Pause bekommt. Ebenfalls auf der Bank Platz nehmen darf Mats Hummels, in der Verteidigung lässt Edin Terzic heute zwei anstelle von drei Innenverteidigern spielen: Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Zudem beginnen Julian Brandt, Thorgan Hazard und Donyell Malen, während Karim Adeyemi draußen bleibt.

Vor Beginn: Der BVB musste in der Bundesliga zuletzt wieder einen Dämpfer hinnehmen. Gegen den Tabellenführer Union Berlin verloren die Schwarz-Gelben mit 0:2, damit fielen sie in der Tabelle runter auf Platz acht. Nun soll wieder ein Erfolgserlebnis her. Dies hoffen die Dortmunder gegen den Zweitligisten aus Hannover zu erreichen.

Vor Beginn: Der Kampf um das Achtelfinalticket beginnt um 18 Uhr und wird in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund.

Hannover 96 vs. BVB: DFB-Pokal 2. Runde heute im TV und Livestream

Hannover 96 gegen Borussia Dortmund könnt Ihr live bei Sky verfolgen - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream, den Ihr via SkyGo-Abonnement oder WOW nutzen könnt.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Das Einzelspiel wird bei Sky Sport 3 (HD) übertragen, die Konferenz bei Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix.

Hannover 96 vs. BVB: DFB-Pokal 2. Runde - Offizielle Aufstellungen

Hannover 96: Weinkauf - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Dehm, Muroya, F. Kunze, Besuschkow, Nielsen, Beier - Weydandt

Weinkauf - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Dehm, Muroya, F. Kunze, Besuschkow, Nielsen, Beier - Weydandt BVB: Kobel - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Can - Brandt, Hazard, Malen - Moukoko

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele der 2. Runde im Überblick