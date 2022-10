FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor DFB-Pokalspiel in Augsburg heute im Liveticker

Nach dem Ausrufezeichen in der Bundesliga will der FC Bayern seiner Favoritenrolle im DFB-Pokal gerecht werden. Einen Tag vor der Partie beim FC Augsburg stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Pressevertreter. Im Liveticker könnt Ihr dabei sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Nagelsmann-PK vor Augsburg-Spiel im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Update zur Personalie Neuer: Laut Bild nahm der Keeper am Dienstagmorgen nicht am geheimen Abschlusstraining teil und muss nach seiner Schultereckgelenk-Prellung zum dritten Mal in Folge durch Sven Ulreich ersetzt werden. Zuletzt sagte Nagelsmann über seine Nummer eins: "Ohne das zu therapieren mit Schmerzmitteln, kann er seine Schulter nicht so bewegen, dass es ein Spiel zulässt. Es macht keinen Sinn, ihn immer vollzupumpen, dass er spielen kann."

Vor Beginn: In personeller Hinsicht gibt es bei den Münchnern das ein oder andere Fragezeichen. Während Leroy Sané aufgrund eines Muskelfaserrisses einige Wochen pausieren muss, ist ein Einsatz der zuletzt fehlenden Thomas Müller und Manuel Neuer noch offen. Größer sind die Chancen bei Müller.

Vor Beginn: Augsburg, das sich am Wochenende dem 1. FC Köln geschlagen geben musste, konnte dem FCB in der Bundesliga vor rund einem Monat ein Bein stellen: Dank eines Treffers von Mergim Berisha setzte sich der Underdog am 7. Spieltag mit 1:0 durch.

Vor Beginn: Nach dem Sieg in der Champions League in Pilsen und dem klaren Erfolg in der Bundesliga gegen den SC Freiburg dürfte die Laune bei Nagelsmann nach eher schwierigen Wochen bestens sein. Nun gilt es, im Pokal den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen.

Vor Beginn: Vor dem DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg am Mittwoch (20.45 Uhr) startet die Medienrunde heute um 13 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Julian Nagelsmann.

FCB-Noten: Choupo grandios - noch ein Spieler ragt heraus © imago images 1/17 Der FC Bayern hat dem SC Freiburg nicht den Hauch einer Chance gelassen und mit 5:0 gewonnen. In der Offensive stachen besonders zwei Spieler heraus, einem anderen gelang der ersehnte Befreiungsschlag. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Erlebte einen durchweg ereignislosen Sonntagabend, was auch an Freiburgs fehlender Genauigkeit vor dem Tor und seinen fehlerfreien Vorderleuten lag. So macht die Neuer-Vertretung Spaß. Note: 3,5. © imago images 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Etwas passiver als sein Pendant auf der anderen Seite, im Ansatz aber ebenfalls mit einigen guten Vorstößen. Grifo sah gegen ihn keinen Stich. Der Neuzugang kommt immer besser in Fahrt. Note: 2,5. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Abgezockter Auftritt! Gregoritsch prallte mehrfach an ihm ab. Im Spielaufbau gedankenschnell, was zu guten Umschaltaktionen führte. Unnachahmlicher Vorstoß in der ersten Hälfte. Note: 2. © getty 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Rundum solide Leistung, aber auch nur wenig gefordert. Könnte sich im Aufbauspiel noch etwas mehr einbringen, auch wenn das wegen Kimmich und Upamecano nicht vonnöten war. Note: 3. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Offensivstark wie immer. Mit der ersten guten Bayern-Chance (5.) und einigen nur schwer zu verteidigenden Flanken. Löste seine Defensivaufgaben gegen die schnellen Doan und Schade mit Bravour. Note: 2. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wagte auch ohne defensive Absicherung (Sabitzer) seine Vorstöße, in brenzligen Situationen war er dennoch zur Stelle. Mit der besten Passquote auf dem Platz und den meisten Pässen in das letzte Drittel (24). Note: 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Suchte häufig den Weg in die Spitze und schaffte so Überzahl. Enorm giftig in den Zweikämpfen. So wird es für Sabitzer und Co. schwer, wieder in die Startelf zu rücken. Noten: 2. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Nicht selbstverständlich, den Kopfball beim 1:0 so präzise im Tor unterzubringen. Hatte Chancen auf einen weiteren Treffer. Ein Befreiungsschlag für DAS FCB-Sorgenkind dieser Spielzeit. Assist zum 4:0. Note: 2. © getty 10/17 LEROY SANÉ: Zentraler Part hinter dem Offensivtrio. Kurbelte das Angriffsspiel mit seinem Tempo stets an. Hätte vor dem 1:0 selbst treffen müssen. Gutes Auge vor dem 2:0. Klasse Abschluss beim 3:0. Note: 1,5. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: In der starken ersten Hälfte der unauffälligste Angreifer, der Senegalse leitete allerdings einige gefährliche Situationen ein. Hielt Doan vom eigenen Tor ab. Nach der Pause aktiver und mit dem Treffer zum 4:0. Note: 2,5. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Machte viele Bälle fest und zog so mehrere Verteidiger auf sich. Bewies zudem Übersicht - wie beim 1:0 und 3:0. Erzielte das 2:0 in Lewandowski-Manier. Es sind die Qualitäten, die zuletzt so oft gefehlt haben. Note: 1. © imago images 13/17 JAMAL MUSIALA: Ersetze den bärenstarken Choupo-Moting (66.) und nahm die Zehnerposition ein. Den ganz großen Einfluss hatte er nicht mehr, auch weil die Bayern zwei Gänge herunterschalteten. Note: 3,5. © imago images 14/17 MATHYS TEL: Ersetzte Sané und ging in die Sturmspitze (76.). Zu einem nennenswerten Abschluss reichte es nicht mehr. Ohne Bewertung. © imago images 15/17 MARCEL SABITZER: Kam für Goretzka in die Partie (76.) und schraubte das Ergebnis nur wenige Minuten später auf 5:0 hoch. Ohne Bewertung. © imago images 16/17 BENJAMIN PAVARD: Wurde für de Ligt eingewechselt und durfte noch einmal auf seiner bevorzugten Innenverteidiger-Position ran (76.). Blieb ohne größeren Auftrag. Ohne Bewertung. © imago images 17/17 JOSIP STANISIC: Bekam auch noch seine Minuten, weil Mazraoui leicht angeschlagen vom Platz musste (79.). Ohne Bewertung.

FC Bayern: Nagelsmann-PK heute im Livestream

Wie gewohnt stellt der FC Bayern zu seinen Medienrunden einen kostenlosen Livestream zur Verfügung, den ihr auf der Homepage abrufen könnt. Dort steht die PK im Nachgang auch im Re-Live bereit. Ebenfalls zeigt der FCB dort die Pressekonferenzen nach den Partien sowie ausgewählte Trainingseinheiten.

FC Bayern: Die kommenden Spiele im Überblick