FC Bayern, News und Gerüchte: Nagelsmann gibt Verletzungsupdate zu Neuer und Müller

FC Bayern, News: Nagelsmann gibt Verletzungs-Update

Nach dem 5:0 (2:0)-Sieg des FC Bayern über den SC Freiburg hat sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann zum derzeitigen Verletzungsstatus der zuletzt ausgefallenen Thomas Müller und Manuel Neuer geäußert.

"Es gibt eine Chance, es ist nicht ausgeschlossen, aber ich habe es jetzt nicht fest im Kopf geplant. Wir schauen von Tag zu Tag. Bei Thomas sehe ich eine realistischere Chance für den Kader als bei Manu. Bei Manu ist auch das Thema, wie eingeschränkt er von Schmerzmitteln ist - und ich will nicht, dass er die ganze Zeit Schmerzmittel schluckt und Spielen muss, weil dann wird es immer noch schlechter. Wir haben mit Manu dieses und auch nächstes Jahr noch sehr viel vor. Von daher muss man gucken, wie schnell die Schulter verheilt", erklärte Nagelsmann.

Die Bayern müssen am kommenden Mittwoch auswärts im DFB-Pokal beim FC Augsburg antreten, für die beiden FCB-Stars könnte ein Einsatz aber noch zu früh kommen. "So wie ich das gesehen habe, wird das nicht ganz klappen", meinte auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic bezüglich Neuer. Der Bayern-Keeper fällt derzeit wegen Schulterbeschwerden aus, Müller laboriert an muskulären Problemen.

FC Bayern, News: Salihamidzic lobt Mannschaft

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters nach dem Sieg gegen den SC Freiburg (5:0) gelobt. "Genau das ist die Benchmark", sagte Salihamidzic nach dem deutlichen Erfolg und fügte an: "Daran müssen wir uns messen lassen."

Der 45-Jährige lobte "Intensität, Emotionen und Konzentration" der Bayern beim Verteidigen und dem Spiel nach vorne. In den vergangenen Wochen und auch beim 2:2 gegen Borussia Dortmund hatten die Münchner teilweise unnötige Gegentore kassiert. Die Chancenwertung war ebenfalls ein allgegenwärtiges Thema.

FCB-Stürmer Serge Gnabry sprach von einem "wichtigen Zeichen nach ein paar unnötig schweren Wochen" und spielte noch einmal auf die fünf sieglosen Partien an den vorherigen sechs Spieltagen an.

FC Bayern, News: FCB schlägt Freiburg

Der FC Bayern hat sich mit einem Ausrufezeichen im Titelrennen zurückgemeldet. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann fertigte im Spitzenspiel zum Abschluss des 10. Spieltags den seit zwei Monaten ungeschlagenen SC Freiburg mit 5:0 (2:0) ab und kletterte in der Bundesliga-Tabelle auf Platz zwei.

Serge Gnabry (13.) brachte die Bayern in der ausverkauften Allianz Arena per Kopfball-Abstauber in Führung. Eric Maxim Choupo-Moting (33.) baute diese noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Leroy Sané (52.), Sadio Mané (55.) und der eingewechselte Marcel Sabitzer (80.) für klare Verhältnisse.

