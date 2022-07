Ende Juli und Anfang August steht im DFB-Pokal die Austragung der ersten Runde an. Der FC Bayern München und RB Leipzig sowie ihre jeweiligen Gegner treten dagegen erst Ende August an. SPOX erklärt, warum das so ist.

Es ist Juli. Und noch in diesem Montag fällt im deutschen Profifußball der Startschuss zur Pflichtspiel-Saison 2022/23. Ehe am 5. August das Auftaktspiel der Bundesliga ansteht, findet am 29. Juli (Freitag), 30. Juli (Samstag), 31. Juli (Sonntag) und 1. August (Montag) die erste Runde im DFB-Pokal statt. Dass die neue Spielzeit ein wenig eher beginnt, hat schlicht damit zu tun, dass sie im November und Dezember durch die Weltmeisterschaft unterbrochen wird.

Im Pokal werden in Runde eins insgesamt 32 Begegnungen ausgetragen - wobei aber nicht alle für einen der vier genannten Tage angesetzt sind. Der FC Bayern München und RB Leipzig sowie damit verbunden ihre beiden Kontrahenten sind zum Auftakt erst später an der Reihe.

Warum spielen FC Bayern München und RB Leipzig erste Runde im DFB-Pokal erst Ende August?

Dabei stellt sich dem einen oder anderen die Frage: Warum ist das so, dass Bayern gegen den FC Viktoria Köln und die Leipziger gegen den FC Teutonia Ottensen zu einem anderen Zeitpunkt in den Wettbewerb einsteigen?

© getty RB Leipzig ist amtierender Gewinner des DFB-Pokal.

Die Erklärung dazu ist simpel und schnell nachvollziehbar. Während die Münchner die vergangene Saison in der Bundesliga als Meister abgeschlossen haben, konnte RB den Pokal im Berliner Olympiastadion gegen den SC Freiburg gewinnen. Bayern und Leipzig treten daher im deutschen Supercup gegeneinander, diese Partie steigt am 30. Juli, also parallel zum DFB-Pokal, womit sie diesen einen knappen Monat nach allen anderen absolvieren.

Zum Supercup empfangen die Sachsen den FCB an jenem Samstagabend in der Red Bull Arena, Anstoß ist dort um 20.30 Uhr. Ihre Pokal-Premiere feiern sie dann am Dienstag, den 30. August gegen Ottensen, los geht es um 20.45 Uhr. Bayern gastiert einen Tag später, am Mittwoch, den 31. August bei Viktoria Köln. Auch hier ist um 20.45 Uhr Anpfiff.

Termin Begegnung Wettbewerb Samstag, 30. Juli RB Leipzig - FC Bayern München DFL Supercup Dienstag, 30. August FC Teutonia Ottensen - RB Leipzig DFB-Pokal Mittwoch, 31. August FC Viktoria Köln - FC Bayern München DFB-Pokal

DFB-Pokal: Terminplan 2022/23

Nach dem Ende August die letzten Erstrundenspiele vergeht ein wenig Zeit bis zur zweiten Runde. Diese geht am 18. und 19. Oktober über die Bühne, woraufhin der Pokal-Wettbewerb wegen der WM erst einmal länger pausiert - und zwar bis Ende Januar 2023. Das Finale ist am 3. Juni 2023.