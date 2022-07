Die Pflichtspielsaison in Deutschland geht mit der 1. Runde des DFB Pokals los. Doch wann und wo findet das Pokalfinale 2023 statt? Hier bei SPOX erfahrt Ihr es.

Wie zu Beginn jeder Saison wird zuerst einmal die 1. Runde des DFB Pokals gespielt, bevor die Bundesliga am 5. August losgehen kann. Am Freitag, den 29. Juli, sind deswegen bereits die ersten Mannschaften im Pokal im Einsatz.

Vier Partien stehen an, TSV 1860 München und Vizemeister Borussia Dortmund sorgen dabei für das Topspiel des Tages. Der Großteil der 1. Runde ist am 1. August zu Ende, lediglich der amtierende Pokalsieger RB Leipzig und der Meister FC Bayern München spielen ihre Erstrundenpartien erst am 31. August.

Es ist bereits bekannt, wann und wo das Finale im Jahr 2023 stattfindet. SPOX beantwortet es Euch im Folgenden.

DFB Pokal: Wann und wo ist das Finale 2023?

Wie üblich findet das DFB-Pokalfinale auch in dieser Saison nach dem 34. und letzten Spieltag der Bundesliga, der am 27. Mai über die Bühne geht, statt: nämlich am 3. Juni 2023.

Ebenfalls hat sich auch Antwort auf die Frage des Austragungsortes nicht verändert. Die beiden Finalisten werden im Olympiastadion in der Hauptstadt Berlin um die zweitwichtigste Trophäe im deutschen Fußball aufeinandertreffen.

© getty Im Berliner Olympiastadion wird auch in der Saison 2022/23 das DFB-Pokalfinale ausgetragen.

DFB-Pokal 2022/23: Termine im Überblick

1. Runde: 29. Juli - 1. August, 30. August, 31. August

29. Juli - 1. August, 30. August, 31. August 2. Runde: 18. Oktober, 19. Oktober

18. Oktober, 19. Oktober Achtelfinale: 31. Januar, 1. Februar, 7. Februar, 8. Februar

31. Januar, 1. Februar, 7. Februar, 8. Februar Viertelfinale: 4. April, 5. April

4. April, 5. April Halbfinale: 2. Mai, 3. Mai

2. Mai, 3. Mai Finale: 3. Juni

DFB Pokal: Übertragung im TV und Livestream

Bei Sky liegen auch in dieser Saison die Übertragungsrechte am DFB-Pokal, weswegen alle 63 K.o.-Spiele live im Pay-TV und im kostenpflichtigen Sky-Livestream, der mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar ist, zu sehen sind.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Nichtsdestotrotz werden einige ausgewählte Partien auch im Free-TV gezeigt, um genau zu sein: 15. Darum kümmern sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Die Halbfinals und das Finale zählen ebenfalls zu diesem 15 Spiele großen Rechtepaket. Auch die ARD und das ZDF bieten zu den Spielen, die sie im TV zeigen, parallel dazu Livestreams an, beide sind kostenlos nutzbar.

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Die Begegnungen im Überblick