Der VfL Wolfsburg muss in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Thüringen. Genauer gesagt geht es zu Regionalligist FC Carl Zeiss Jena. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erstligist VfL Wolfsburg geht als klarer Favorit in das Match mit Regionalligist Carl Zeiss Jena. Wer kann beim VfL den Unterschied machen oder schafft Jena die Überraschung?

Vor Beginn: Gespielt wird im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena, um 18.01 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Pokalspiels zwischen Carl Zeiss Jena und dem VfL Wolfsburg.

Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

Carl Zeiss Jena: Kunz - Halili, Strietzel, Hehne, Lange - Schau, Lämmel - Muiomo, Krauß - Dahlke, Dedidis

Kunz - Halili, Strietzel, Hehne, Lange - Schau, Lämmel - Muiomo, Krauß - Dahlke, Dedidis VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Franjic - Wimmer, Arnold - Waldschmidt, Marmoush - Wind - L. Nmecha

Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Duell live und in voller Länge auf den Kanälen Sky Sport 1 HD und Sky Sport 3 HD. Beginn der Übertragung ist dabei um 17.50 Uhr.

Um das Duell im Livestream zu verfolgen, braucht ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder Wow (ehemals SkyTicket).

