Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fast alle Spiele der 1. Runde des DFB-Pokals stehen in den Geschichtsbüchern, heute bekommt Regionalligist Teutonia Ottensen es mit RB Leipzig zu tun. Hier bekommt Ihr alle Infos zu den voraussichtlichen Aufstellungen und den diversen Möglichkeiten, die Begegnung live im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen.

Das Saisonhighlight für den FC Teutonia Ottensen könnte in dieser Saison schon sehr früh kommen, gleich zum Start geht es im DFB-Pokal gegen RB Leipzig zur Sache. Eigentlich hätte der Regionalligist die Leipziger zuhause empfangen dürfen, allerdings war der heimische Kunstrasen nicht zulässig für ein Pokalspiel. Deshalb wird am heutigen Dienstag ab 20.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig gekickt, auch wenn Teutonia auf dem Papier die Heimmannschaft ist.

Keine Ahnung, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Nach diesem Artikel habt Ihr alle Antworten!

Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Möchtet Ihr das Duell heute live sehen, könnt Ihr Euch glücklich schätzen! Es wird nämlich im frei empfangbaren Fernsehen übertragen - und zwar vom ZDF. Ab 20.15 Uhr geht es hier schon mit den Vorberichten zur Partie los, das Team aus Moderator Jochen Breyer, Experte Hanno Balitsch und Kommentatorin Claudia Neumann ist für Euch vor Ort. Parallel könnt Ihr das Programm gewohnt kostenfrei über die ZDF-Mediathek streamen.

Wenn Ihr Euch nicht immer informieren möchtet, wo ein Spiel gezeigt wird, könnt Ihr Euch einfach eines merken: Sky ist bei jeder Begegnung dabei. Für das Duell zwischen Teutonia und Leipzig gehen Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix auf Sendung, Oliver Seidler wird am Kommentatorenmikro sitzen. Auch hier gibt es Livestreams, entweder via SkyGo oder über die neue Plattform WOW (früher SkyTicket)

Mit den Höhepunkten zur Partie versorgt Euch ab Mitternacht ganz frisch DAZN. Was der Streamingdienst noch alles bietet, könnt Ihr Euch hier ansehen.

Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Wie schon an den vergangenen Tagen sind wir selbstredend auch heute wieder mit von der Partie. Wir tickern alle wichtigen Aktionen live für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig.

DFB-Pokal, 1. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen von Teutonia Ottensen und RB Leipzig

Teutonia Ottensen: Zummack - Weidlich, Olayisoye, Jesgarzewski - Steinwender, Brandt, Siala, Coordes - Wohlers, Berisha, Lukowicz

Zummack - Weidlich, Olayisoye, Jesgarzewski - Steinwender, Brandt, Siala, Coordes - Wohlers, Berisha, Lukowicz RB Leipzig: Gulacsi - Gvardiol, Orban, Simakan - Kampl - Raum, Olmo, Laimer, Henrichs - Nkunku, Werner

DFB-Pokal, 1. Runde: Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig - Die Infos im Überblick

