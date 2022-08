Als Amateurklub hat Teutonia Ottensen eigentlich Heimrecht im DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig, trotzdem wird das Duell der ersten Runde in der sächsischen Großstadt Leipzig ausgetragen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr den Grund für dafür.

Während der große Teil der ersten DFB-Pokalrunde absolviert wurde, stehen noch zwei Spiele aus. Dabei handelt es sich um die Partien des FC Bayern München und RB Leipzig, beide Mannschaften waren - während der Rest des Landes die erste Pokalrunde spielte - im DFL-Supercup im Einsatz. Die Münchner setzten sich mit 5:3 durch.

Aus diesem Grund sind die beiden Mannschaften viel später mit ihrem Erstrundenspiel an der Reihe. Der FC Bayern München trifft am 30. August auf den Drittligisten Viktoria Köln, RB Leipzig kriegt es am Tag davor, am Dienstag (29. August), um 20.46 Uhr mit dem Regionalligisten Teutonia Ottensen zu tun. Obwohl normalerweise der Amateurklub, also Ottensen, im Pokal Heimrecht hat, ist dies im Fall gegen Leipzig nicht so. Gespielt wird nämlich in der Leipziger Red Bull Arena.

DFB-Pokal: Warum hat RB Leipzig in der ersten Runde Heimrecht?

Der Weg bis zur Entscheidung, das Spiel in Leipzig auszutragen, war ein langer. Ursprünglich hätte das Spiel zwischen Teutonia Ottensen und RB Leipzig im Stadion Hoheluft in Ottensen (Hamburg) stattfinden sollen, doch aufgrund des Kunstrasens dort musste auf eine andere Spielstätte ausgewichen werden. Die Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli und Hamburger SV wollten ihr Stadion nicht zur Verfügung stellen, so fiel die Entscheidung auf das von Ottensen mehrere hundert Kilometer entfernte Dessau. Doch auch der Ausweichort hielt nicht lange stand. Im Paul-Greifzu-Stadion hatten Unbekannte offenbar eine giftige Substanz auf den Rasen geschüttet und ihn damit beschädigt, was ein Spielen darauf unmöglich machte.

Danach entschied der Deutsche Fußball-Bund (DFB), das Pokalspiel in Leipzig auszutragen, dies wurde von beiden Mannschaften akzeptiert. Der amtierende Pokalsieger beginnt also mit einem Heimspiel die Mission Titelverteidigung.

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick

Die Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals wurden bzw. werden aufgrund des vom DFB initiierten Aktionsspieltags Klimaschutz eine Minute später als ursprünglich geplant angepfiffen. Deswegen beginnen die Partien von RB Leipzig und Bayern München um 20.46 Uhr. Die eine Minute vor Anpfiff wird dafür genutzt, um mit Stadiondurchsagen auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen.