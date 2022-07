In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt der 1. FC Kaiserslautern heute den SC Freiburg. Ihr wisst noch nicht, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Hier gibt es die Antworten.

Nach den ersten beiden Spieltagen in der 2. Bundesliga steht für den FC Kaiserslautern heute die nächste Bestandsprobe der Saison an: der SC Freiburg ist zu Gast im Fritz-Walter-Stadion. Ab 15.30 Uhr soll es dort vor 49.850 Fans zur Sache gehen.

Wenn Ihr die Begegnung live verfolgen möchtet, gibt es diverse Optionen im TV, Livestream und Liveticker. In diesem Artikel könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen.

Kaiserslautern vs. SC Freiburg, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie die meisten Spiele des DFB-Pokals wird auch die Partie zwischen dem FCK und Freiburg nur bei Sky in voller Länge ausgestrahlt. Der Pay-TV-Sender hat sich nämlich die Rechte am Pokal gesichert, nur 15 Begegnungen werden in der ARD bzw. im ZDF gezeigt. Auf dem Kanal Sky Sport 2 HD dürft Ihr Euch bereits ab 15.00 Uhr auf die Vorberichte freuen, das Geschehen auf dem Feld wird von Marcus Lindemann kommentiert.

Solltet Ihr über das Sportpaket verfügen, könnt Ihr das Duell auch über SkyGo streamen. SkyTicket gibt es nicht mehr in seiner gewohnten Form, stattdessen bietet der Pay-TV-Sender jetzt die Plattform WOW an, die das Spiel ebenfalls im Programm hat.

Auf die Highlights zur Partie müsst Ihr nicht lange warten, DAZN beliefert Euch schon ab Mitternacht mit den wichtigsten Bildern. Das umfangreiche Programm findet Ihr hier.

Kaiserslautern vs. SC Freiburg, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Kein Sky-Abo? Kein Problem! Wir sind beim DFB-Pokal stets mit von der Partie, damit Ihr kein Tor und keine Karte verpassen müsst.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Kaiserslautern vs. SC Freiburg

DFB-Pokal, 1. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen von Kaiserslautern und dem SC Freiburg

1. FC Kaiserslautern: Luthe - Durm, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Ritter, Ciftci - J. Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Boyd

Luthe - Durm, K. Kraus, Tomiak, Zuck - Ritter, Ciftci - J. Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Boyd SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Jeong, Grifo - Gregoritsch

DFB-Pokal 2022 - Die erste Pokalrunde im Überblick