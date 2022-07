In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der 1. FC Köln heute auf Jahn Regensburg. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Pokalpartie, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 30. Juli, empfängt Jahn Regensburg den 1. FC Köln zum Duell in der 1. Pokalrunde. Die Partie beginnt heute um 15.31 Uhr im Jahnstadion in Regensburg.

Schon in der Saison 2020/21 trafen die beiden Teams im DFB-Pokal aufeinander. Damals empfang Jahn Regensburg den FC jedoch erst im Achtelfinale des Wettbewerbs. In einem echten Thriller bezwang der Underdog den 1. FC Köln knapp im Elfmeterschießen mit 4:3. In der nächsten Pokalrunde musste Regensburg dann die Segel streichen. Mit 0:1 unterlag das Team dem SV Werder Bremen.

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg: Stojanovic - Saller, S. Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Gimber, Thalhammer - Shipnoski, Mees - Owusu, Albers

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Die DFB-Pokalpartie zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Köln seht Ihr heute exklusiv auf Sky im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte sämtlicher DFB-Pokalspiele in dieser Saison.

Sky beginnt seine Übertragung des Spiels um 15.00 Uhr. Auf dem Kanal Sky Sport 2 HD seht Ihr die Partie live und in voller Länge im Pay-TV. Das Spiel kommentiert Roland Evers. Mit der Sky Go-App und WOW bietet Sky Euch gleich zwei Möglichkeiten, die Partie zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Köln im Livestream zu verfolgen.

© getty Trifft Anthony Modest heute für den 1. FC Köln im DFB-Pokal?

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 1. Runde, DFB-Pokal

1. Runde, DFB-Pokal Partie: Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln Datum: 30. Juli

30. Juli Anpfiff: 15.31 Uhr

15.31 Uhr Austragungsort: Jahnstadion, Regensburg

Jahnstadion, Regensburg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Hier auf SPOX verfolgen wir für Euch die gesamte Partie zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Köln im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr also keine wichtige Spielszene. Den Liveticker von SPOX findet Ihr hier.

