Chemnitzer FC vs. Union Berlin, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der Pokalsaison treffen in der 1. Runde heute der Chemnitzer FC und Union Berlin aufeinander. Alles Wissenswerte zur Begegnung und alle Möglichkeiten, sie im TV und Livestream zu sehen, liefert dieser Artikel.

Erneut haben die Eisernen eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich, die Union landete nach 34 Spieltagen in den internationalen Rängen. In der 1. Runde des DFB-Pokals muss der Hauptstadtklub sich jetzt beim Chemnitzer FC behaupten. Ab 18 Uhr geht es am heutigen Montag im Stadion an der Gellertstraße rund.

Ihr wollt das Duell zwischen den Regional- und Bundesligisten live sehen? SPOX verrät hier, wo die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker begleitet wird.

Chemnitzer FC vs. Union Berlin, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Insgesamt 15 Spiele des DFB-Pokals zeigen die ARD oder das ZDF in diesem Jahr live und voller Länge, für das Duell von Chemnitz und der Union besitzt aber keiner der öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragungsrechte. Stattdessen könnt Ihr diese Partie bei Sky sehen, der Pay-TV-Sender zeigt nämlich ausnahmslos alle Spiele der Pokalsaison. Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr auf Sky Sport 3 (HD) Kommentator ist Tomi Tomic. Zudem seht Ihr das Pokalduell in der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix.

Mehrkostenfrei gibt es das Ganze - sofern Ihr bereits ein Sportpaket besitzt - auch via SkyGo zu sehen. Alternativ könnt Ihr aber auch mal WOW testen. Dabei handelt es sich um die neue Plattform von Sky.

Alle Tore und Karten bekommt Ihr auch auf DAZN! Der Streamingdienst stellt immer ab 0 Uhr des jeweiligen Folgetages die Highlights zum DFB-Pokal zur Verfügung. Folgt dazu einfach diesem Link.

Chemnitzer FC vs. Union Berlin, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Wusstet Ihr schon, dass SPOX alle Spiele des DFB-Pokals live tickert? Schaut einfach in unserem Kalender vorbei, um Euch einen Überblick zu allen Partien zu verschaffen.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Chemnitzer FC vs. Union Berlin.

DFB-Pokal, 1. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen vom Chemnitzer FC und Union Berlin

Chemnitzer FC: Jakubov - Berger, Zickert, Campulka, Walther - Müller, Kurt, Stagge, Roscher, Pagliuca - Brügmann

Jakubov - Berger, Zickert, Campulka, Walther - Müller, Kurt, Stagge, Roscher, Pagliuca - Brügmann Union Berlin: Rönnow - Trimmel, Jaeckel, Knoche, Gießelmann - Khedira, Seguin, Haberer, Haraguchi - Leweling, Siebatcheu

© getty Christopher Trimmel ist auch in dieser Saison Union Berlins Kapitän.

Chemnitzer FC vs. Union Berlin, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream - Die Infos

Für beide Teams ist das heutige Pokalduell das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Die Liga beginnt für Union Berlin nämlich erst am kommenden Samstag. Dort muss das Team von Urs Fischer im Stadtduell gegen Hertha BSC ran. Die Favoritenrolle ist heute klar verteilt: Alles andere als ein Sieg wäre für den Europa-League-Teilnehmer Union Berlin gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC eine herbe Enttäuschung.

Einfach wird es der Chemnitzer FC Union Berlin heute jedoch nicht machen. In der vergangenen Saison spielten die heutigen Gastgeber eine gute Rolle in der Regionalliga Nordost. Am Ende wurde Chemnitz mit 72 Punkten Fünfter. Kann der Chemnitzer FC dem Bundesligisten heute ein Bein stellen?

DFB-Pokal, 1. Runde: Chemnitzer FC vs. Union Berlin - Die Infos im Überblick

DFB-Pokal 2022 - Die heutigen Spiele im Überblick