Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg ist zum Start im DFB-Pokal zu Gast bei Carl Zeiss Jena. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Aufeinandertreffen im Rahmen der 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ein Team aus der Regionalliga Nordost und ein Team aus der Bundesliga: Viel weiter könnte die Schere bei einem Duell in der ersten Runde im DFB-Pokal nicht auseinander gehen. Der FC Carl Zeiss Jena fordert den VfL Wolfsburg heraus, will für eine Sensation sorgen. Wird auch etwas aus diesem Vorhaben oder geben sich die Niedersachsen im ersten Pflichtspiel unter Neu-Coach Niko Kovac auswärts keine Blöße?

Der Schlagabtausch findet am heutigen Sonntag, den 30. Juli statt, Anstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ist um 18 Uhr.

SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr Jena gegen Wolfsburg im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Diese Saison werden insgesamt 15 Spiele im DFB-Pokal live und in voller Länge im Free-TV übertragen, vier davon sind Partien der ersten Runde. Nur: Das Duell zwischen Carl Zeiss Jena und Wolfsburg gehört nicht dazu. Stattdessen zeigen die ARD und das ZDF noch Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt, Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig und Viktoria Köln gegen Bayern München. 1860 München gegen Borussia Dortmund wurde bereits bestritten und im ZDF gesendet.

Wer sich das Wolfsburger Gastspiel in Jena heute ansehen möchte und nicht gerade vor Ort im Stadion ist, ist auf ein Abonnement bei Sky angewiesen. Der Pay-TV-Sender ist in Besitz der Rechte an jeder einzelnen Partie im Pokal und strahlt Carl Zeiss gegen den VfL heute live auf Sky Sport 3 HD aus. Übertragungsstart auf dem Kanal ist um 17.30 Uhr, als Kommentator im Einsatz Hansi Küpper.

Ihr bekommt wie gewohnt auch die Möglichkeit, das Sky-Programm via Livestream abzurufen. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Jena oder Wolfsburg: Wer setzt sich durch? Live verfolgen könnt Ihr das heute auch problemlos bei SPOX. Hier werden die mindestens 90 Minuten nämlich im Liveticker begleitet, sodass Euch nichts entgeht.

Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg

Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: 1

1 Datum: 30. Juli 2022

30. Juli 2022 Anstoß: 18.01 Uhr

18.01 Uhr Ort: Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena

Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal 2022/23: Alle Duelle in der 1. Runde