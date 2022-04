Am Mittwoch, 20. April, spielt RB Leipzig gegen Union Berlin im DFB-Pokal Halbfinale. Union möchte in der eigenen Stadt Pokalsieger werden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Halbfinale des DFB-Pokals heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

DFB-Pokal, Übertragung heute live: Halbfinale im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig empfängt Union Berlin zum DFB-Pokal Halbfinale. Beide möchte in Berlin um den goldenen Pokal kämpfen. RB Leipzig hat zudem in der vergangenen Woche den Einzug ins Halbfinale der Europa League klargemacht. Dort treffen die roten Bullen auf die Glasgow Rangers. Leipzig hat in dieser Spielzeit also noch die Chance auf den Gewinn von gleich zwei Titeln.

Union Berlin war diese Saison Teil der UEFA Conference League. Doch die Berliner flogen bereits in der Gruppenphase aus dem Wettbewerb. Auch diese Saison ist das internationale Geschäft in Schlagdistanz. Zudem wollen die Unioner den Pokal in der eigenen Stadt gewinnen.

DFB-Pokal, Übertragung heute live: Halbfinale im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im Livestream

Als Sky-Kunden gibt es für Euch gleich zwei Möglichkeiten, die heutige Partie zwischen RB Leipzig und Union Berlin im Livestream zu verfolgen. Zum einen geht das über die Sky Go-App, mit der Ihr als Sky-Kunden Euer gesamtes Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Eine Alternative dazu stellt die Plattform SkyTicketdar. Hier könnt Ihr sogenannte Tickets erwerben, welche Euch dazu berechtigen eine bestimmte Art von Inhalten zu konsumieren. Um alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga, alle Partien der 2. Bundesliga, der Premier League und des DFB-Pokals sowie alle Sessions der laufenden Formel 1-Saison zu sehen, müsst Ihr das Supersport-Ticket abonnieren. Der Kostenpunkt liegt hier bei 29,99€ pro Monat oder 19,99€ pro Monat im Jahresabo.

Die Übertragung auf Sky Sport 1 (HD) beginnt ab 20.15 Uhr. Kommentator der Partie ist Wolff Fuss.

Wer kein Sky-Abo hat, kann das Halbfinale des DFB-Pokals auch im Free-TV schauen. Das Erste überträgt ebenfalls das Match zwischen Leipzig und Union. Die Übertragung beginnt ebenfalls um 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes.

DFB-Pokal, Übertragung heute live: Halbfinale im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Wettbewerb: DFB-Pokal Runde: Halbfinale Datum: 20. April 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig) Übertragung: Sky, Das Erste



DFB-Pokal, Übertragung: Halbfinale heute live im Liveticker

Ihr habt keine Zeit das Spiel live im TV zu verfolgen? Dann schaut gerne im Liveticker von SPOX vorbei. Dort könnt Ihr auch das DFB-Pokal Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig - Union Berlin

RB Leipzig vs. Union Berlin: DFB-Pokal Halbfinale- Voraussichtliche Aufstellungen