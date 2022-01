Der VfL Bochum empfängt heute im Achtelfinale des DFB-Pokals den 1. FSV Mainz 05. Das gesamte Spielgeschehen wird von SPOX live getickert.

Das heute einzige Pokalduell zweier Bundesligisten bestreiten der VfL Bochum und der 1. FC Mainz 05. In der Liga sind die beiden Mannschaften dicht beieinander. Wird das Pokalspiel ähnlich ausgeglichen sein?

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Bochum vs. Mainz 05: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beiden Kontrahenten kennen sich aus der Bundesliga. Zweimal standen sie sich in dieser Saison bereits gegenüber. Während das Spiel in der Hinrunde die Bochumer mit 2:0 für sich entscheiden konnten, siegten in der Rückrunde, am vergangenen Samstag, die Mainzer mit 1:0. Jerry St. Juste traf in der 48. Minute zum Sieg. Vier Punkte trennen den Tabellen-10. Mainz 05 und den Tabellen-11. aus Bochum.

Vor Beginn: Um 20.30 Uhr ertönt im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion der Pfiff zum Anstoß.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem VfL Bochum und Mainz 05. Die beiden Klubs treffen im Rahmen des DFB-Pokal-Achtelfinals aufeinander.

VfL Bochum vs. Mainz 05: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream

Wer an der Partie interessiert ist, hat mehrere Optionen. Sky ist Rechteinhaber des DFB-Pokals und ist demnach der richtige Ansprechpartner für alle, die das Spiel im TV oder Livestream (via SkyGo-Abo oder SkyTicket abrufbar) sehen möchten. Bei Sky Sport 3 (HD) läuft das Einzelspiel, während bei Sky Sport 1 (HD) die Konferenz mit Parallelspiel St. Pauli vs. BVB übertragen wird.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Außerdem bietet OneFootball das Spiel ebenfalls an. Dafür müsst Ihr einmalig 3,99 Euro zahlen und Ihr bekommt Zugang zum Spiel.

VfL Bochum vs. Mainz 05: DFB-Pokal Achtelfinale - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Bockhorn, Holtmann - Locadia

Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Bockhorn, Holtmann - Locadia Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - Widmer, Stach, Aaron - Barreiro, J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick