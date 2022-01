Auftakt beim DFB-Pokal-Achtelfinale! Der Drittligist vom TSV 1860 München empfängt den Zweitligist vom Karlsruher SC. Wir erklären Euch, wo Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals erwiesen sich die "kleinen Münchner" bereits als Favoritenschreck, nun können sie diesem Image auf ein neues Bedeutung verleihen. Ende Oktober des abgelaufenen Jahres gewannen die Löwen das Heimspiel gegen den gerade abgestiegenen FC Schalke 04. Mit dem Karlsruher SC steht ihnen nun erneut ein Aufstiegsaspirant aus der zweiten Liga gegenüber - gelingt wieder die Überraschung?

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Datum, Ort, Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal 2021/22

DFB-Pokal 2021/22 Spieltag: 3. Runde (Achtelfinale)

3. Runde (Achtelfinale) Datum: Dienstag, 18. Januar 2022

Dienstag, 18. Januar 2022 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwälder Straße in München

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Euch die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem Karlsruher SC live im TV oder Livestream anschauen? Dann kommen hier alle notwendigen Infos, die Ihr benötigt.

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV

Die Begegnung wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Wer also live dabei sein möchte, der kommt nicht drum herum, Geld zu bezahlen. Die günstigste Variante im linearen Fernsehen ist das sogenannte Sport-Paket. Für 20€ pro Monat im Jahresabo, gewährt Euch Sky Zugriff auf alle Partien des DFB-Pokals, der Premier League sowie der 2. Bundesliga. Mit enthalten ist außerdem der Sky Q-Receiver, der die erworbenen Inhalte auf Euer TV-Gerät bringt. Einen Überblick zu den verschiedenen Modellen erhaltet Ihr hier.

© imago images Überraschend gewann der Underdog 1860 München das Pokalspiel gegen den FC Schalke Ende Oktober des vergangenen Jahres. (Im Bild: Dennis Dressel (l.) und Fabian Greilinger (r.))

Wer bereits Kunde von Sky ist, der sollte jetzt aufpassen: Übertragen wird die Partie nämlich gleich auf mehreren Kanälen gleichzeitig. Ab 18.00 Uhr können Fans und Interessierte das Aufeinandertreffen der zwei Mannschaften sowohl auf dem Kanal Sky Sport 2 sowie Sky Sport 4 verfolgen. Wer sich darüberhinaus auch nicht das Match zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV entgehen lassen möchte, dem sei die Konferenz auf dem Sender Sky Sport 1 ans Herz gelegt.

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute im Livestream

All denjenigen, die eine Übertragung via Livestream bevorzugen, bietet sich ein ähnliches Bild: Auch in diesem Fall hält das Unternehmen Sky die exklusiven Ausstrahlungsrechte. Anders als im TV, gibt es hier jedoch drei unterschiedliche Methoden, auf die wir jetzt eingehen werden.

Die erste Option schließt sich direkt an das Sport-Paket an, auf welches wir bereits oben eingegangen sind. Mit dem Kauf eines solchen Modelles, erwirbt man nämlich zudem die Berechtigung alle gekauften Inhalte auch im Livestream zu sehen. Der Schlüssel ist hier die App Sky Go - ob live oder On-Demand bleibt Eure Entscheidung. Ein Aufpreis ist ebenfalls nicht nötig.

Die zweite Option stellt die Streamingplattform Sky Ticket dar. Mithilfe eines sogenannten Tickets bekommt man hier die Berechtigung zugesprochen, bestimmte Inhalte zu konsumieren. Das Supersport-Ticket in diesem Fall, beläuft sich auf 29,99€ pro Monat und ermöglicht es, alle verfügbaren Sportinhalte aufzurufen. Der Vorteil: Ein langfristige Bindung ist nicht nötig.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Die Bundesliga-Trikots der Saison 2000/2001 © SPOX 1/37 In der Bundesliga-Saison 2000/01 wurde den Zuschauern das ein oder andere Prachtstück präsentiert. SPOX zeigt euch die Heim- und Auswärtstrikots der damaligen Bundesligisten. © IMAGO / Pressefoto Baumann 2/37 Tabellenplatz 18: VFL BOCHUM - Heimtrikot © getty 3/37 VFL BOCHUM - Auswärtstrikot © getty 4/37 Tabellenplatz 17: EINTRACHT FRANKFURT - Heimtrikot © IMAGO / Sven Simon 5/37 EINTRACHT FRANKFURT - Auswärtstrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 6/37 Tabellenplatz 16: SPVGG UNTERHACHING - Heimtrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 7/37 SPVGG UNTERHACHING - Auswärtstrikot © IMAGO / MIS 8/37 Tabellenplatz 15: VFB STUTTGART - Heimtrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 9/37 VFB STUTTGART - Auswärtstrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 10/37 Tabellenplatz 14: ENERGIE COTTBUS - Heimtrikot © IMAGO / Contrast 11/37 ENERGIE COTTBUS - Auswärtstrikot © IMAGO / Camera 4 12/37 Tabellenplatz 13: HAMBURGER SV - Heimtrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 13/37 HAMBURGER SV - Auswärtstrikot © IMAGO / Sven Simon 14/37 Tabellenplatz 12: HANSA ROSTOCK - Heimtrikot © IMAGO / Camera 4 15/37 HANSA ROSTOCK - Auswärtstrikot © IMAGO / MIS 16/37 Tabellenplatz 11: TSV 1860 MÜNCHEN - Heimtrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 17/37 TSV 1860 MÜNCHEN - Auswärtstrikot © IMAGO / Kolvenbach 18/37 Tabellenplatz 10: 1.FC KÖLN - Heimtrikot © IMAGO / Uwe Kraft 19/37 1.FC KÖLN - Auswärtstrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 20/37 Tabellenplatz 9: VFL WOLFSBURG - Heimtrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 21/37 VFL WOLFSBURG - Auswärtstrikot © IMAGO / Sportnah 22/37 Tabellenplatz 8: 1. FC KAISERSLAUTERN - Heimtrikot © IMAGO / Bernd Müller 23/37 1.FC KAISERSLAUTERN - Auswärtstrikot © getty 24/37 Tabellenplatz 7: WERDER BREMEN - Heimtrikot © IMAGO / Ulmer 25/37 WERDER BREMEN - Auswärtstrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 26/37 Tabellenplatz 6: SC FREIBURG - Heimtrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 27/37 SC FREIBURG - Auswärtstrikot © IMAGO / Mavericks 28/37 Tabellenplatz 5: HERTHA BSC - Heimtrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 29/37 HERTHA BSC - Auswärtstrikot © getty 30/37 Tabellenplatz 4: BAYER 04 LEVERKUSEN - Heimtrikot © IMAGO / Claus Bergmann 31/37 BAYER 04 LEVERKUSEN - Auswärtstrikot © getty 32/37 Tabellenplatz 3: BORUSSIA DORTMUND - Heimtrikot © IMAGO / Sven Simon 33/37 BORUSSIA DORTMUND - Auswärtstrikot © getty 34/37 Tabellenplatz 2: FC SCHALKE 04 - Heimtrikot © IMAGO / Pressefoto Baumann 35/37 FC SCHALKE 04 - Auswärtstrikot © imago images 36/37 Tabellenplatz 1: FC BAYERN MÜNCHEN - Heimtrikot © getty 37/37 FC BAYERN MÜNCHEN - Auswärtstrikot

Die letzte Option, welche wir Euch an dieser Stelle vorstellen möchten, basiert auf einem erst vor wenigen Monaten ins Leben gerufenen Angebot der Seite OneFootball. In Kooperation mit Sky besteht hier die Möglichkeit ein einzelnes Spiel zu erwerben ohne sich direkt vertraglich zu binden. Der Kostenpunkt für ein DFB-Pokalspiel liegt bei 3,99€. Weitere Infos gibt's hier.

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker bei SPOX

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Match im TV oder Livestream anzusehen, der kann gerne auch bei unserem Liveticker vorbeischauen. Ab zirka einer viertel Stunde vor Anpfiff halten wir Euch in Textform auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker der Partie TSV 1860 München vs. Karlsruher SC

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

TSV 1860 München: Hiller - Belkahia, Salger, Steinhart - Y. Deichmann, Staude, Dressel, Greilinger - Neudecker - Bär, Lex

Hiller - Belkahia, Salger, Steinhart - Y. Deichmann, Staude, Dressel, Greilinger - Neudecker - Bär, Lex Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, O'Shaughnessy, Kobald, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Cueto, P. Hofmann, Schleusener

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des dritten Pokalrunde