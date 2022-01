Im Achtelfinale des DFB-Pokals stehen sich heute Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die aktuelle Woche steht ganz im Zeichen des DFB-Pokals. Am heutigen Mittwochabend bekommt es Hannover 96 mit Borussia Mönchengladbach zu tun. In der 2. Runde des DFB-Pokals setzten sich die Hannoveraner mit einem späten 3:0 gegen Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf durch. Zur gleichen Zeit feierten die Gladbacher einen historischen 5:0-Sieg gegen Rekord-Pokalsieger Bayern München.

Nachdem sowohl Hannover 96 als auch Borussia Mönchengladbach ihr Ligaspiel am vergangenen Wochenende gewinnen konnten, stehen sich beide Mannschaften heute mit breiter Brust gegenüber. Mit einem Sieg könnten die Gladbacher ihren Viertelfinaleinzug aus dem Vorjahr wiederholen. Für die Hannoveraner wäre es das erste DFB-Pokal-Viertelfinale seit der Saison 2006/2007.

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos zum Spiel

Datum & Uhrzeit: 01.2022, 18:30 Uhr

01.2022, 18:30 Uhr Austragungsort: HDI Arena, Hannover

HDI Arena, Hannover Wettbewerb: DFB-Pokal, Achtelfinale

DFB-Pokal, Achtelfinale TV-Übertragung: Sky

© getty Lars Stindl trifft mit Gladbach im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Hannover 96.

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach heute live und in voller Länge verfolgen möchte, benötigt dafür einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie als Einzelspiel oder in der Konferenz an.

Das Duell zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach könnt Ihr heute auf dem Sender Sky Sport 3 HD sehen. Parallel dazu wird bei Sky Sport 1 HD die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach zu sehen sein werden.

Um im Livestream bei der Übertragung des Einzelspiels oder der Konferenz dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder via SkyTicket.

Darüber hinaus gibt es auch bei OneFootball die Chance, das Spiel zu sehen.

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker

SPOX ist für Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach mit einem ausführlichen Liveticker zur Stelle. Tore, Platzverweise, Elfmeterschießen - mit dem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker: Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach.

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Dehm, Franke, Börner, Hult - Ondoua, Diemers, Kerk, Maina - Teuchert, Beier

